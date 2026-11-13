Fernández se suma a "La Noche de los Museos" con actividades culturales gratuitas

La propuesta se realizará este sábado 14 de noviembre, de 20 a 22, en dos espacios emblemáticos de la ciudad.

Hoy 15:13

En el marco de la gran celebración cultural provincial que reunirá a los espacios patrimoniales de Capital y del interior santiagueño, la ciudad de Fernández dirá presente este sábado 14 de noviembre en una nueva edición de «La Noche de los Museos».

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La iniciativa, organizada de manera articulada entre la Municipalidad de Fernández y los organismos culturales del Gobierno de la Provincia —a través de la Subsecretaría de Cultura, Jefatura de Gabinete de Ministros y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB)—, se desarrollará en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

En la «Capital del Agro», las actividades tendrán lugar de forma simultánea en dos puntos emblemáticos de la cultura y la historia local: el Centro Cultural «Sixto Palavecino» (CCSP) y el Museo y Biblioteca de la Mesopotamia Santiagueña.

De acuerdo con el cronograma dado a conocer por el área de Cultura municipal, el público podrá disfrutar de un variado abanico de expresiones artísticas y muestras históricas: Danza y expresión corporal: Presentaciones en vivo de la Academia Municipal de Danzas y del Ballet Latinoamericano.

Artes visuales: Exposición plástica a cargo del Prof. Marcel Quirós.

Patrimonio histórico: Exhibición de piezas y documentos del Museo del Centenario.

Literatura e intervenciones: Un espacio dedicado al rincón literario y la interacción con personajes itinerantes.

Música en vivo: Actuaciones de artistas locales que acompañarán la velada.

Desde el Departamento Ejecutivo comunal invitaron a las familias fernandenses y vecinos de localidades cercanas a recorrer ambos espacios y ser parte de esta propuesta nocturna pensada para poner en valor la identidad, la memoria histórica y el talento artístico de la región.