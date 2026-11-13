La China Suárez decidió denunciar a Wanda Nara tras la fuerte amenaza que recibió

La actriz recurrirá a la Justicia luego de que la conductora le dijera que la iba a “matar a palos”. Así lo confirmó uno de sus representantes legales.

Hoy 15:23

En las últimas horas mostraron al aire de Puro Show (Eltrece) un video en el que se la puede escuchar a Wanda Nara gritándole a China Suárez. La filmación data del viernes pasado, en medio del conflicto familiar en la casa de los sueños.

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A raíz de lo ocurrido, Lautaro Rodríguez, uno de los abogados de la actriz, le confirmó a TN Show que demandarán a la conductora por amenazas.

“Hablamos y viendo los videos, prefirió avanzar. Más que nada para que no queden impunes los dichos. No porque sienta miedo”, explicó el letrado.

Durante la mañana de este viernes, la ex Casi Ángeles no tenía intenciones de denunciar a la exesposa de Mauro Icardi, sin embargo, hubo algo que la hizo cambiar de opinión. “Vio los videos más en frío y nos pidió avanzar con la demanda”, sentenció Rodríguez.

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“Es un delito por amenazas”, concluyó el abogado de la China.

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera un video en el que se escucha a la empresaria amenazar e insultar a la actriz. Las imágenes fueron difundidas por Puro Show (eltrece) y corresponden a un episodio ocurrido en la entrada de “la casa de los sueños”, ubicada en Nordelta.

En la grabación, María Eugenia Suárez registra el momento en que Wanda se acerca y comienza a increparla. “Muerta de hambre, prostituta. Sos una neg... de mie... que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”, se escucha decir a la conductora.

En medio del nuevo conflicto judicial, la empresaria encaró a la actual pareja de Mauro Icardi en la entrada a “la casa de los sueños” en Nordelta. (Foto: instagram/wanda_nara - sangrejaponesa)

Según trascendió, la reacción de Nara habría comenzado después de que viera a la actriz conversando con Martín Migueles, su actual pareja. La situación generó malestar en la empresaria, especialmente porque en una fotografía que difundió Yanina Latorre se podía ver al empresario sentado en el pasto junto a la China y una de las hijas de Mauro Icardi.

La aparición de este material vuelve a dejar en evidencia la tensión que existe entre la expareja y que también involucra a la actual pareja del futbolista. Desde su separación, Wanda y Mauro protagonizaron distintos enfrentamientos públicos y judiciales, en medio de las disputas vinculadas con sus hijas.