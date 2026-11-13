Con 42,2° Santiago del Estero encabeza el ranking de temperaturas de todo el país

Este viernes 13 de noviembre el calor hace sentir su fuerza en Santiago del Estero, siendo la ciudad más calurosa de la Argentina, según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Hoy 15:33

De acuerdo con los datos oficiales correspondientes a las 15 horas, la capital santiagueña registró una temperatura de 42,2°C valor que la ubicó en el primer puesto del listado nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Madre de Ciudades superó a otras localidades que también soportan temperaturas elevadas, como Las Lomitas en Formosa, con 42,2°C pero con menos porcentaje de humedad con respecto a Santiago del Estero.

El intenso calor se hizo sentir durante las primeras horas en una jornada marcada por las altas temperaturas. Según el organismo nacional, la máxima prevista para este viernes es de 41°C, cifra que podría ser superada.



