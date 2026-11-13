Femicidio de Ramona Emilia Medina: la hija pidió nuevas pericias y sospecha que hubo cómplices

La mujer aseguró que busca evitar que la causa quede paralizada y apuntó contra el entorno familiar del principal acusado, Luis “Chucky” Bustamante.

Hoy 15:41

La hija de una mujer asesinada en Las Termas de Río Hondo volvió a reclamar avances en la investigación judicial y aseguró que existen elementos que podrían indicar la participación de otras personas en el crimen por el que se encuentra detenido Luis “Chucky” Bustamante.

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En declaraciones a la prensa, explicó que recientemente incorporó a la abogada Silvia Perre como representante legal y que trabaja para impulsar nuevas medidas de prueba que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de su madre.

“Estamos tratando de que la causa no quede cajoneada. Se han pedido nuevas pericias para que podamos aportar el día de mañana en juicio”, manifestó.

La mujer sostuvo que su principal objetivo es lograr que la investigación avance y que se determinen todas las responsabilidades vinculadas con el hecho.

Sospechas sobre posibles cómplices

Durante la entrevista, la hija de la víctima expresó sus sospechas sobre la posible intervención de otras personas, especialmente en las circunstancias relacionadas con el cuerpo de su madre.

En ese sentido, apuntó contra familiares de Bustamante, a quienes considera posibles involucrados, aunque sus afirmaciones corresponden a sospechas personales que deberán ser investigadas por la Justicia.

“Yo apunto directamente a la familia de Bustamante”, expresó.

También hizo referencia a presuntos antecedentes judiciales de integrantes del entorno familiar del acusado y mencionó que un hermano estaría imputado en Comodoro Rivadavia por el asesinato de Alexis Cuevas.

Sin embargo, la existencia de otros antecedentes o investigaciones no demuestra una participación en el crimen de su madre, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse mediante pruebas judiciales.

Denunció que perdió el acceso a sus redes sociales

La mujer también relató que recientemente perdió el acceso a sus cuentas de Facebook e Instagram, plataformas que utilizaba para visibilizar el caso y reclamar justicia.

Según explicó, intentó recuperar sus perfiles mediante distintos procedimientos, incluso con ayuda de una persona con conocimientos tecnológicos, pero no obtuvo resultados.

“Mis cuentas de redes sociales, tanto Facebook como Instagram, fueron bloqueadas sin darme acceso a entrar de ninguna manera”, señaló.

Además, lamentó haber perdido fotografías, videos y registros de las movilizaciones que realizó para exigir avances en la investigación, incluidas sus caminatas desde Las Termas de Río Hondo hasta Santiago del Estero para solicitar una audiencia con el gobernador.

Si bien la mujer vinculó el episodio con las dificultades que atraviesa en su reclamo, no se encuentra acreditado que el bloqueo de sus cuentas haya sido provocado por terceros ni que guarde relación con la causa judicial.

Pese a lo ocurrido, aseguró que continuará reclamando justicia y acompañando las medidas impulsadas por su nueva representante legal para esclarecer el crimen de su madre.