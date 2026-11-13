La Policía de Catamarca busca a un joven desaparecido en Belén

La Policía de Catamarca solicita colaboración para encontrar a Fabián Agustín Vega, un joven de 28 años desaparecido desde el 11 de noviembre en el barrio Las Flores de Belén.

Hoy 15:31

La Policía de Catamarca, a través de la División Trata de Personas y la Unidad Regional N° 3, ha emitido un pedido de colaboración urgente a la comunidad para dar con el paradero de Fabián Agustín Vega, un joven de 28 años que se encuentra desaparecido desde el pasado martes 11 de noviembre de 2026.

Según el reporte oficial difundido por la Secretaría de Seguridad de la Provincia, el joven fue visto por última vez a las 19:30 horas en el barrio Las Flores, de la ciudad de Belén. Este hecho ha generado una gran preocupación entre los vecinos y familiares, quienes esperan ansiosos cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Ante la denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental de Belén, los equipos de seguridad han activado los protocolos correspondientes para coordinar las tareas de rastrillaje y localización. Las autoridades han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones, donde cada dato puede ser crucial.

Al momento de su desaparición, Fabián Agustín Vega vestía una remera deportiva de color azul, un pantalón vaquero corto de color claro y zapatillas blancas con detalles en color bordo. La descripción física del joven incluye que es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros de estatura, tiene tez trigueña y cabello corto de color castaño oscuro.

Las autoridades policiales han instado a la población a colaborar en la búsqueda, recordando que cualquier información que permita reconstruir las últimas horas de Fabián o dar con su paradero es de vital importancia. Se solicita a quienes puedan aportar datos comunicarse de forma inmediata a través de las siguientes vías: SAE-911 (Sistema de Atención de Emergencias).

Además, se puede dar aviso en la dependencia policial o comisaría más cercana. La colaboración de la comunidad es fundamental para resolver este caso y brindar tranquilidad a la familia de Fabián Agustín Vega.