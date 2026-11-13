La muerte de una niña en Salta genera gran preocupación en la comunidad

El trágico fallecimiento de una niña de 12 años en Salta, ocurrido en el barrio 17 de Octubre, ha suscitado una profunda conmoción en la comunidad y ha llevado a una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes.

Hoy 16:11

El pasado martes 10 de noviembre, una niña de apenas 12 años falleció en su hogar ubicado en el barrio 17 de Octubre, en la ciudad de Salta. El incidente ha generado un amplio interés mediático y ha suscitado un profundo pesar entre los habitantes de la región. Según información preliminar, los familiares de la menor solicitaron asistencia médica tras notar que la niña se encontraba descompensada.

Cuando los paramédicos del SAMEC llegaron al lugar, constataron que la niña ya no presentaba signos vitales. Esto ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación exhaustiva para esclarecer las causas exactas de su muerte. El Ministerio Público Fiscal ha indicado que la menor estaba bajo tratamiento médico por un cuadro de salud preexistente, aunque aún no se ha establecido si existe una relación directa entre este tratamiento y su fallecimiento.

La fiscal encargada del caso, María Luján Sodero Calvet, de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, ha ordenado la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para llevar a cabo una investigación integral. En virtud de esta orden, el cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia correspondiente, aunque hasta el momento no se han hecho públicos los resultados de dicho examen.

Los investigadores han comenzado a trabajar en el lugar de los hechos, realizando un relevamiento de testigos y de la disponibilidad de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas que podrían haber captado los eventos previos al fallecimiento. Este tipo de diligencias es fundamental para reconstruir los hechos y determinar si se ha cometido algún delito.

Además, el equipo de Abordaje Psicosocial del CIF ha brindado asistencia y contención emocional a los familiares de la niña, quienes se encuentran atravesando un momento de profunda tristeza y desasosiego. La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la aplicación de los protocolos establecidos por la Resolución 1284 de la Procuración General de la Provincia, que sirven para garantizar el debido proceso en casos de esta naturaleza.

Las autoridades han enfatizado la importancia de mantener la investigación en curso y de actuar con responsabilidad y respeto hacia la familia de la menor, así como hacia la comunidad en general. El caso ha generado un fuerte impacto en la sociedad salteña, que espera respuestas claras y contundentes sobre las circunstancias que rodearon esta trágica pérdida.