Cerró la histórica cárcel de Devoto tras casi 100 años: Karina Milei confirmó el traslado de los últimos presos

Los 69 internos que permanecían en el penal para participar del encuentro con el papa León XIV fueron derivados a Marcos Paz.

Hoy 16:12

La histórica cárcel de Villa Devoto cerró definitivamente sus puertas después de casi 100 años de funcionamiento, tras completarse el traslado de los últimos 69 internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, celebró la finalización del operativo y anunció que el Gobierno buscará recuperar el predio para los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¡Qué semana histórica estamos viviendo! A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz”, expresó la funcionaria a través de su cuenta de X.

Además, adelantó los próximos pasos para el establecimiento: “Ahora comienza una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio”.

Karina Milei también felicitó a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y a las fuerzas de seguridad que participaron del procedimiento.

El traslado se completó después de la visita de León XIV

Los últimos 69 detenidos habían permanecido en el establecimiento para participar del encuentro pastoral encabezado por el papa León XIV, quien visitó la cárcel el miércoles 11 de noviembre, durante la última jornada de su histórica visita a la Argentina.

En esa oportunidad, el Pontífice escuchó testimonios de personas privadas de su libertad y de un hombre que había recuperado su libertad.

Durante su mensaje, León XIV advirtió sobre “el falso poder que viene del dinero fácil” y alentó a los internos a aprovechar las oportunidades para reconstruir sus vidas. También pidió condiciones penitenciarias más humanas, orientadas a la recuperación y reinserción social.

Una vez concluida la visita papal, las autoridades avanzaron con la etapa final del traslado. El operativo comenzó el jueves a las 15.30 y estuvo coordinado por el Servicio Penitenciario Federal, con la participación de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El final de una cárcel histórica

El penal de Villa Devoto fue inaugurado en 1927 y se convirtió en el último establecimiento penitenciario federal que permanecía en funcionamiento dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El proceso de desocupación había comenzado el 11 de octubre, cuando se inició el traslado de aproximadamente 1.400 internos en distintas jornadas.

Los detenidos fueron derivados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, una instalación construida sobre un predio de 80 hectáreas, con capacidad para 2.232 personas.

El cierre del establecimiento forma parte de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, firmado en 2018, cuya implementación atravesó distintas demoras.

Con el traslado completado, se abre ahora una nueva etapa para definir el futuro del predio que ocupó la cárcel durante casi un siglo, con la intención oficial de recuperarlo e integrarlo nuevamente al barrio de Villa Devoto.