Wanda Nara rompió el silencio tras el escandaloso video con la China Suárez: “Faltan frases, editaste”

La empresaria reconoció que es su voz la que se escucha en la grabación donde insulta y amenaza a la actriz, pero aseguró que el material fue editado.

Hoy 16:39

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video de su fuerte enfrentamiento con la China Suárez. Tras la repercusión que generaron las imágenes, la empresaria decidió romper el silencio, confirmó que era ella quien hablaba en la grabación y lanzó una contundente acusación sobre el material difundido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Faltan frases, editaste, dije más cosas...”, escribió Wanda en una historia de Instagram con fondo negro, dando a entender que el video no mostraba la totalidad de la discusión que mantuvo con la actriz.

La conductora también explicó qué habría provocado su reacción durante el enfrentamiento. “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, sostuvo, en referencia a una situación que, según su versión, involucraba a los menores.

El video que desató un nuevo escándalo

La grabación salió a la luz este viernes y rápidamente se viralizó en las redes sociales. En el material se escuchan insultos y expresiones amenazantes atribuidas a Wanda Nara contra la China Suárez, en medio del conflicto que mantiene con su expareja, Mauro Icardi.

Aunque inicialmente existían dudas sobre la identidad de la persona que hablaba, debido a que la cámara no mostraba su rostro, la propia empresaria confirmó su participación en el enfrentamiento.

En las imágenes se observa parcialmente a la China Suárez, quien aparentemente sostenía el teléfono con el que se registró la discusión.

Qué pasó entre Wanda Nara y la China Suárez

El episodio ocurrió en la Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi ubicada en Nordelta, durante un operativo policial realizado a raíz de una denuncia de la hija mayor de la expareja.

En ese contexto, Wanda habría llegado al domicilio para buscar a la menor, momento en el que la China Suárez salió de la vivienda y se produjo el fuerte intercambio verbal.

Durante el mismo procedimiento también se registró un enfrentamiento entre Martín Migueles, actual pareja de Wanda, y el futbolista.

La difusión del video volvió a poner en primer plano las tensiones entre los protagonistas, que mantienen distintos conflictos familiares y judiciales.

Por el momento, Wanda Nara no reveló cuáles fueron las frases que, según ella, quedaron fuera de la grabación, aunque dejó en claro que considera que el material difundido no refleja completamente lo sucedido.