Milei acelera las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO: se agotan los plazos

El Gobierno busca conseguir apoyo de los gobernadores para aprobar dos reformas clave antes del receso legislativo.

Hoy 16:43

El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar las negociaciones con los gobernadores para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma política que contempla la suspensión o eliminación de las PASO. Con menos de siete semanas para terminar el año, la Casa Rosada busca cerrar acuerdos antes del receso legislativo y del inicio del calendario electoral.

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El presidente les pidió a sus principales funcionarios políticos que avancen con ambas iniciativas, que todavía no cuentan con dictamen en sus respectivas cámaras de origen. La intención es evitar que las discusiones se extiendan hasta 2027, cuando las elecciones provinciales y nacionales podrían complicar las negociaciones.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, instruyó al senador Agustín Coto para convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y avanzar con el tratamiento de la reforma electoral.

La iniciativa propone modificar distintos aspectos de la legislación de partidos políticos y definir el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya suspensión ya fue aplicada en las elecciones legislativas de 2025.

Las negociaciones con los gobernadores

El principal desafío para el oficialismo es reunir los votos necesarios en el Congreso, especialmente en el Senado, donde necesita el respaldo de otros bloques para impulsar las modificaciones electorales.

Las conversaciones con los mandatarios provinciales incluyen reclamos por fondos específicos del Presupuesto 2027, deudas que la Nación mantiene con distintas jurisdicciones y Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Además, existen negociaciones políticas vinculadas con posibles acuerdos electorales para el próximo año, aunque todavía no se anunciaron definiciones oficiales.

Entre los principales encargados de llevar adelante las conversaciones se encuentran Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quienes mantienen contactos con representantes provinciales para acercar posiciones.

Santilli y Lule Menem también tienen previsto participar de la Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza, donde coincidirán con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Raúl Jalil.

El encuentro podría convertirse en una nueva oportunidad para avanzar en las conversaciones sobre los proyectos que impulsa el Ejecutivo.

Las provincias comienzan a definir sus elecciones

La urgencia del Gobierno también está relacionada con las decisiones de varios gobernadores de adelantar sus elecciones provinciales y separarlas del calendario nacional.

Uno de los primeros casos es Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para el 14 de febrero de 2027, mediante un decreto publicado el 9 de noviembre.

En esa jornada se elegirán autoridades provinciales y municipales, lo que marcará el comienzo de un año electoral con numerosas disputas en todo el país.

Por su parte, Tucumán fijó sus comicios para el 9 de mayo, mientras que Santa Fe prevé realizar las PASO provinciales el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio.

Otras jurisdicciones, como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos, todavía no definieron oficialmente sus fechas.

En tanto, las elecciones presidenciales nacionales están previstas para el 24 de octubre de 2027.

El Presupuesto 2027, otra prioridad

En paralelo a la reforma política, el Ejecutivo intenta destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027, que genera diferencias con distintos espacios parlamentarios por la distribución de recursos y las partidas destinadas a las provincias.

La estrategia oficial apunta a negociar ambas iniciativas de manera simultánea, aprovechando los acuerdos con gobernadores y legisladores para conseguir las mayorías necesarias.

Sin embargo, el calendario legislativo representa una dificultad adicional, ya que las sesiones ordinarias finalizarán el 30 de noviembre.

Con este escenario, Milei busca acelerar las conversaciones y obtener resultados antes de que las campañas electorales comiencen a ocupar el centro de la agenda política.