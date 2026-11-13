Estudiantes santiagueños crearon emprendimientos gastronómicos inspirados en distintos países del mundo

Alumnos del Colegio Hermano Hermas de Bruijn presentaron la muestra anual “Sabores del Mundo”, un proyecto que combinó gastronomía, marketing, informática e inteligencia artificial para desarrollar experiencias reales de emprendimiento.

Hoy 19:41

Los estudiantes de 5.º año, 2.ª división del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, protagonizaron una jornada especial con la presentación de “Sabores del Mundo”, una muestra anual en la que pusieron en práctica sus conocimientos para crear emprendimientos gastronómicos inspirados en diferentes países.

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La iniciativa integró las asignaturas Marketing y Publicidad e Informática, bajo la coordinación de las docentes Leisa Abalos y Sonia Saracco, quienes acompañaron a los alumnos durante todo el ciclo lectivo.

El objetivo fue que cada grupo pudiera crear un producto, desarrollar su propio emprendimiento y diseñar una estrategia de comercialización, utilizando herramientas tecnológicas y conocimientos adquiridos en el aula.

Un recorrido gastronómico por diferentes países

La propuesta invitó a los estudiantes a elegir un país y representarlo mediante su gastronomía típica y vestimenta tradicional, dando vida a diferentes stands que permitieron conocer costumbres y sabores de distintas partes del mundo.

Los jóvenes fueron responsables de elaborar las preparaciones y registrar cada etapa del proceso, desde la planificación inicial hasta la presentación del producto final.

Además, incorporaron programas de edición de imágenes y herramientas de inteligencia artificial para diseñar carteles, folletos y videos promocionales, simulando las estrategias publicitarias utilizadas por empresas y emprendimientos reales.

Colegio Hermano Hermas

De la teoría a la práctica: un año de trabajo

La muestra fue el resultado de un proyecto desarrollado durante todo el año, en el que cada equipo debió elaborar un informe de gestión empresarial, realizar un análisis FODA y planificar su estrategia de marketing.

Estas actividades permitieron que los alumnos comprendieran cómo funciona un emprendimiento, desde la organización de recursos hasta la promoción de productos y la relación con potenciales clientes.

De esta manera, “Sabores del Mundo” convirtió el aprendizaje teórico en una experiencia práctica, promoviendo la creatividad, la responsabilidad y la resolución de problemas.

El valor del trabajo en equipo

Desde el establecimiento educativo destacaron el compromiso y la dedicación de los estudiantes, quienes asumieron diferentes responsabilidades para llevar adelante sus propuestas.

También reconocieron la labor de las profesoras Leisa Abalos y Sonia Saracco, responsables de articular ambas materias y acompañar el desarrollo de los proyectos.

La experiencia permitió demostrar cómo la integración de distintas asignaturas puede acercar a los jóvenes al mundo laboral y emprendedor, brindándoles herramientas que podrán aplicar en su futuro académico y profesional.