El intendente Benavente entregó indumentaria y herramientas para el personal de recolección y de limpieza

El acto se desarrolló durante la visita del Ing. Benavente al Centro Operativo Nº 4 que presta los servicios de recolección y limpieza en los barrios Reconquista, 8 de Abril, Cáceres, Cabildo y Belgrano.

Hoy 19:42

El intendente, Ing. Mario Benavente, entregó indumentaria y herramientas de trabajo al personal de la Dirección de Servicios Urbanos, con el objetivo de fortalecer las tareas diarias que realizan los trabajadores y otorgar mejores condiciones y elementos adecuados para el cumplimiento de sus funciones en los barrios.

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El acto se desarrolló durante la visita del Ing. Benavente al Centro Operativo Nº 4 que presta los servicios de recolección y limpieza en los barrios Reconquista, 8 de Abril, Cáceres, Cabildo y Belgrano.

“Queremos reconocer el compromiso y el esfuerzo de quienes, día a día, trabajan para mantener nuestra ciudad más limpia, ordenada y en mejores condiciones. Su labor es fundamental para el cuidado de los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos”, afirmó el intendente.

“Mantener la ciudad limpia es una tarea compartida y requiere del compromiso de todos. Por eso, solicitamos a la comunidad respetar los horarios establecidos para sacar los residuos domiciliarios, evitar arrojar basura en la vía pública y hacer un uso responsable de los espacios públicos”, agregó.

Por su parte, el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla, valoró “el intenso trabajo de los empleados municipales para mantener la ciudad limpia” y apeló al “compromiso de cada vecino para construir entre todos un municipio más ordenado y saludable”.

Entre los elementos entregados se encuentran 2.200 capas impermeables para lluvia, ⁠24 motoguadañas, ⁠560 pares de botas de lluvia de goma, ⁠anteojos de seguridad visión panorámica y protección lateral, delantales PVC entelado y ⁠guantes

El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; el director de Servicios Urbanos, Héctor Batalla; los secretarios generales de SUOEM, José Alzogaray, y de SIMUSA, Leonardo Álvarez; subdirectores y empleados de todos los centros operativos.