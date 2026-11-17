Investigadores de la UNSE compararon el aprendizaje percibido por estudiantes que utilizaron ChatGPT y quienes realizaron actividades sin inteligencia artificial. El estudio reveló diferencias, especialmente en pensamiento crítico y argumentación.

Hoy 19:31

El avance de la inteligencia artificial en las universidades plantea nuevos interrogantes sobre su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, investigadores de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) desarrollaron un estudio para analizar cómo perciben su formación los estudiantes que utilizan herramientas como ChatGPT frente a quienes resuelven las mismas actividades sin recurrir a ellas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación fue realizada por los docentes Víctor Hugo Fernández y Mariana Saad Giuliano, quienes trabajaron durante los ciclos lectivos 2025 y 2026 con alumnos de cuarto año de la Licenciatura en Administración, en la asignatura Relaciones Humanas y Administración de Personal.

Los resultados fueron presentados durante el Segundo Congreso Regional en Administración y las XIII Jornadas de Innovación en la Enseñanza de las Ciencias Económicas, donde compartieron los principales hallazgos de una experiencia centrada en la formación universitaria en Recursos Humanos.

Cómo se realizó la investigación

El estudio, denominado "Uso didáctico de la inteligencia artificial generativa para la formación en RRHH de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración durante el período 2025-2026", se desarrolló a partir de actividades prácticas vinculadas con situaciones propias del ejercicio profesional.

Para ello, los docentes organizaron grupos que debieron resolver casos académicos bajo dos modalidades: algunos utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa, mientras que otros realizaron las mismas tareas sin ellas.

La metodología incluyó el análisis de trabajos escritos, coloquios grupales, observaciones y cuestionarios destinados a conocer las experiencias y dificultades de los participantes.

Uno de los aspectos centrales fue la autoevaluación del aprendizaje, mediante una escala de 1 a 5 puntos aplicada a cinco competencias: comprensión conceptual, análisis y diagnóstico, aplicación práctica de la teoría, argumentación y pensamiento crítico, y comunicación escrita.

Los resultados: diferencias en pensamiento crítico y comprensión

Los datos mostraron que, en términos generales, los estudiantes que resolvieron las actividades sin inteligencia artificial manifestaron una percepción más favorable de sus aprendizajes.

Durante 2025, esta tendencia se observó en las cinco competencias evaluadas. En 2026 se repitió en cuatro de ellas, con una excepción en comunicación escrita.

Las diferencias más importantes aparecieron en argumentación y pensamiento crítico. En 2025, quienes trabajaron sin IA registraron un promedio de 4 puntos, frente a 3 puntos entre quienes utilizaron estas herramientas.

En 2026, la diferencia fue todavía más marcada: 4,38 puntos sin inteligencia artificial frente a 3,25 con IA.

También se observaron diferencias en comprensión conceptual, donde los grupos sin IA alcanzaron promedios de 4,13 y 4,50 puntos en 2025 y 2026, respectivamente. En los grupos que utilizaron inteligencia artificial, los valores fueron de 3,67 y 3,88.

Una tendencia similar apareció en análisis y diagnóstico, así como en la aplicación práctica de conocimientos.

Sin embargo, hubo una excepción: en comunicación escrita, durante 2026, los estudiantes que utilizaron IA registraron una valoración ligeramente superior, con 4,38 puntos frente a 4,25 de quienes trabajaron sin estas herramientas.

¿La inteligencia artificial perjudica el aprendizaje?

Pese a las diferencias registradas, los investigadores advirtieron que los resultados no permiten afirmar que utilizar ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial provoque un menor aprendizaje.

El estudio tiene un carácter exploratorio y descriptivo, por lo que no establece relaciones directas de causa y efecto.

Además, las calificaciones corresponden a las percepciones de los propios estudiantes sobre lo aprendido, y no a mediciones que permitan determinar de manera concluyente cuánto conocimiento adquirió cada grupo.

Esta diferencia resulta fundamental: que un estudiante considere que aprendió más no significa necesariamente que haya alcanzado un mayor dominio de los contenidos.

Por eso, el trabajo no busca establecer si la inteligencia artificial es beneficiosa o perjudicial por sí misma, sino comprender cómo puede incorporarse de manera adecuada a las propuestas educativas.

El desafío de incorporar ChatGPT a las aulas universitarias

La investigación plantea la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas que permitan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin reemplazar los procesos de razonamiento, comprensión y elaboración personal.

En carreras como Licenciatura en Administración, especialmente en la formación vinculada con Recursos Humanos, estas capacidades son fundamentales para interpretar situaciones laborales, analizar problemas organizacionales y fundamentar decisiones.

En ese sentido, los investigadores destacan la importancia de que las actividades académicas no se limiten a obtener respuestas mediante herramientas tecnológicas, sino que también promuevan la evaluación crítica de la información, la construcción de argumentos propios y la aplicación de conocimientos.

La experiencia desarrollada por Fernández y Saad Giuliano aporta datos surgidos de las aulas santiagueñas a un debate cada vez más presente en la educación superior.

Si bien los resultados no ofrecen una conclusión definitiva sobre los efectos de ChatGPT en el aprendizaje universitario, abren nuevas líneas de investigación sobre el pensamiento crítico, la autonomía estudiantil y el papel de la inteligencia artificial en la formación de futuros profesionales.