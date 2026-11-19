El senador nacional y presidente del PJ santiagueño resaltó el posicionamiento del portal como referente del periodismo digital, su permanente actualización informativa y la incorporación de nuevas propuestas, como el streaming.

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En el marco del 22° aniversario de Diario Panorama, el senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder, hizo llegar sus felicitaciones al medio y destacó su crecimiento sostenido, su innovación tecnológica y su compromiso con la información.

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El legislador nacional resaltó la evolución del portal desde sus comienzos y su consolidación como un espacio de referencia para los lectores que buscan mantenerse informados sobre los principales acontecimientos de la actualidad.

“Con motivo de estos 22 años quiero felicitarlos por todo el crecimiento alcanzado este tiempo, habiéndose posicionado como espacio de referencia en el ámbito del periodismo digital, mediante un servicio de noticias e información permanente y al instante”, expresó Neder.

Asimismo, puso en valor el trabajo periodístico y la diversidad de contenidos que ofrece el medio, destacando su contribución a la difusión de la actualidad santiagueña.

“Diario Panorama realiza un aporte fundamental para nuestra provincia con calidad de edición, diversidad de contenidos y actualización tecnológica constante, proyectando además Santiago del Estero al país y el mundo”, puntualizó.

En ese sentido, Neder también hizo referencia a la incorporación de nuevos formatos de comunicación, que permiten ampliar las posibilidades de interacción con las audiencias y adaptarse a las nuevas tendencias digitales.

“Y siguen sumando propuestas, como ahora en la modalidad streaming”, agregó, reconociendo la apuesta del medio por continuar innovando.

Finalmente, el senador nacional dedicó unas palabras especiales a quienes forman parte de Diario Panorama y hacen posible su funcionamiento cotidiano.

“Saludo afectuosamente a su propietario Lic. Gustavo Ick, personal de redacción, diagramación y administración. Felicidades y que sigan los éxitos”, concluyó.