El ingeniero Luis Eugenio Lucena reconoció la trayectoria del medio como pionero de la comunicación digital en Santiago del Estero y agradeció el acompañamiento en la difusión de los proyectos académicos y culturales de la universidad.

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En el marco de la celebración por el 22° aniversario de Diario Panorama, el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), ingeniero Luis Eugenio Lucena, hizo llegar un afectuoso saludo a todos los integrantes del medio y destacó su trayectoria, innovación y compromiso con la información.

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A través de un mensaje institucional, Lucena puso en valor el crecimiento del portal a lo largo de más de dos décadas y su papel en el desarrollo de las nuevas formas de comunicación en la provincia.

“Desde la Universidad Católica de Santiago del Estero queremos saludar a toda la familia de Diario Panorama al cumplir 22 años de vida, una historia que se desarrolló con esfuerzo, con innovación y con mucha vocación de servicio”, expresó el rector.

En ese sentido, resaltó el trabajo periodístico que el medio lleva adelante diariamente y su contribución al acceso a la información de los santiagueños.

“Son más de dos décadas informando a los santiagueños, con profesionalismo, compromiso y siendo pioneros en la construcción de la comunicación digital en Santiago del Estero”, manifestó.

Asimismo, Lucena destacó la importancia de brindar información precisa y oportuna, así como de generar espacios para la participación de diferentes sectores de la sociedad.

“Queremos reconocer la tarea que se hace diariamente en la información precisa, puntual y rápida, con opinión y participación de todas las voces que construyen el presente y futuro de Santiago del Estero”, señaló.

Por otra parte, el rector hizo especial referencia al vínculo institucional entre Diario Panorama y la UCSE, que permitió dar visibilidad a numerosas iniciativas impulsadas desde la casa de altos estudios.

“También agradecer la vinculación institucional con esta universidad que ha permitido mostrar todos nuestros proyectos y todas nuestras realizaciones en materia académica y cultural”, sostuvo.

Finalmente, Luis Eugenio Lucena transmitió sus mejores deseos para el futuro del medio y alentó a continuar trabajando con el mismo compromiso.

“Les deseamos el mejor de los éxitos, que se cumplan los objetivos de este festejo y que para adelante sigan con esta vocación de servicio. ¡Feliz cumpleaños, Diario Panorama!”, concluyó.