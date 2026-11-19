El gobernador de Santiago del Estero hizo llegar sus felicitaciones a los directivos y trabajadores del medio, reconociendo su vocación de servicio a la comunidad y deseándoles nuevos éxitos.

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En el marco del 22° aniversario de Diario Panorama, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, hizo llegar un mensaje de reconocimiento a los directivos y trabajadores del portal, en el que destacó la seriedad, el compromiso y la vocación de servicio que caracterizan su labor informativa.

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A través de sus palabras, el mandatario provincial expresó sus mejores deseos para quienes forman parte del medio de comunicación, alentándolos a continuar trabajando con responsabilidad y compromiso frente a los nuevos desafíos que se presenten.

“En este 22° aniversario hago llegar a los directivos y a todo el personal de Diario Panorama mi cordial saludo y mis deseos de éxitos en todos los desafíos que se propongan, llevando siempre como estandartes la seriedad y el compromiso que los caracteriza, siempre al servicio de los ciudadanos”, expresó Suárez.

El gobernador puso así en valor la tarea cotidiana de quienes integran Diario Panorama, destacando especialmente la importancia de sostener una comunicación comprometida con las necesidades informativas de la ciudadanía.

Finalmente, cerró su mensaje con un deseo de continuidad y crecimiento para el medio: “Por muchos años de prosperidad”.