El jefe de Gabinete de Ministros se sumó a las felicitaciones por los 22 años del portal y resaltó su tarea de informar y acompañar a los santiagueños en toda la provincia.

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En el marco de las celebraciones por el 22° aniversario de Diario Panorama, el jefe de Gabinete de Ministros de Santiago del Estero, Dr. Víctor Araujo, hizo llegar sus felicitaciones y reconoció la importancia del medio en la vida cotidiana de los santiagueños.

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En su mensaje, el funcionario puso especial énfasis en el alcance territorial del portal y su capacidad para acercar información y contenidos de entretenimiento a los habitantes de distintos puntos de la provincia, incluidas las comunidades más alejadas.

“Al celebrar un nuevo aniversario de vida, quiero expresar mis sinceros saludos y destacar el rol fundamental de informar y entretener a los santiagueños, llegando diariamente a los rincones más alejados”, expresó Araujo.

Sus palabras reflejaron un reconocimiento a la presencia de Diario Panorama en todo el territorio provincial, una de las características que acompañaron su crecimiento desde su nacimiento, el 20 de noviembre de 2004.

Finalmente, el jefe de Gabinete extendió sus felicitaciones al medio con motivo de esta fecha especial, sumándose a los mensajes de autoridades y referentes de distintos ámbitos que reconocen su trayectoria.