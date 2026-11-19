En el marco del 22° aniversario del portal, Ledesma Andala resaltó su labor informativa, su alcance internacional y su contribución al fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión.

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La Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora se sumó a las felicitaciones por el 22° aniversario de Diario Panorama, con un mensaje en el que reconoció el crecimiento del medio digital y su capacidad para llevar la actualidad de Santiago del Estero a lectores de diferentes partes del mundo.

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En sus palabras, destacó la tarea que desarrolla diariamente el portal y valoró su evolución a lo largo de más de dos décadas, consolidándose como un espacio de información sobre los acontecimientos que forman parte de la vida cotidiana de los santiagueños.

“Muchas felicidades a la gran familia de Diario Panorama y un merecido reconocimiento al valioso trabajo que realiza este medio digital que crece cada día y permite llevar a todo el mundo las noticias del quehacer cotidiano de nuestra provincia”, expresó.

Asimismo, Ledesma Abdala de Zamora hizo especial referencia a la importancia de sostener una comunicación comprometida con la sociedad, vinculando la responsabilidad periodística con la defensa de los valores democráticos.

“Sigan adelante con el mismo compromiso y la responsabilidad, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión”, manifestó.