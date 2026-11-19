El senador nacional se sumó a los reconocimientos por los 22 años del portal y puso en valor la importancia de un periodismo serio, responsable y plural, al servicio de los santiagueños y del fortalecimiento de la democracia.

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En el marco del 22° aniversario de Diario Panorama, el senador nacional Gerardo Zamora hizo llegar un afectuoso saludo a los directivos y trabajadores del medio, acompañado de un mensaje que puso en valor la importancia del periodismo responsable, el respeto y la pluralidad para el fortalecimiento de la democracia.

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Con motivo de esta fecha especial, el legislador expresó sus mejores deseos para el futuro del portal, alentando a sus integrantes a continuar trabajando en una propuesta informativa comprometida con la sociedad santiagueña.

“Un afectuoso saludo a todo el personal y directivos de Diario Panorama. Que este nuevo aniversario sea el punto de partida para alcanzar mayores objetivos, con una propuesta periodística seria y responsable, acompañando siempre a los santiagueños y fortaleciendo la democracia con respeto y pluralidad”, manifestó Zamora.

En su mensaje, el senador hizo especial hincapié en la responsabilidad de los medios de comunicación y su contribución a una sociedad informada, destacando el valor de la diversidad de voces y el respeto como pilares de la actividad periodística.

Asimismo, expresó su deseo de que este nuevo aniversario represente una oportunidad para seguir creciendo y afrontar nuevos desafíos, manteniendo el compromiso con los santiagueños.

De esta manera, Gerardo Zamora se sumó a los mensajes de reconocimiento que recibe Diario Panorama por sus 22 años de trayectoria, una celebración que invita a renovar el compromiso con la información, la pluralidad y el vínculo construido con la comunidad desde noviembre de 2004.