El intendente Llamil Abdala supervisó los trabajos de higiene urbana y desmalezamiento en los barrios 25 de Mayo y Avenida.

Hoy 22:57

La Municipalidad de La Banda llevó adelante operativos integrales de limpieza, desmalezamiento y erradicación de basurales a cielo abierto en los barrios 25 de Mayo y Avenida, como parte de las acciones de mantenimiento y saneamiento ambiental que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

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El intendente Llamil Abdala supervisó las tareas ejecutadas por las cuadrillas municipales, destinadas a mejorar las condiciones de higiene, salubridad y transitabilidad en ambos sectores.

En el barrio 25 de Mayo, los trabajadores realizaron la limpieza y extracción de residuos acumulados en un predio a cielo abierto ubicado en las inmediaciones del Jardín Municipal N° 18 “Rincón de Luz”.

Según informaron desde el municipio, estas acciones buscan eliminar posibles focos infecciosos y mejorar las condiciones sanitarias del entorno de la institución educativa, en beneficio de los niños, las familias y los vecinos.

Asimismo, durante la recorrida se proyectó el próximo inicio de los trabajos de limpieza del canal de drenaje que comienza sobre calle Catamarca, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante las lluvias.

Por otra parte, en el barrio Avenida, los equipos municipales efectuaron tareas de desmalezamiento en el acceso al sector y remoción de residuos depositados en espacios abiertos, para despejar los ingresos y mejorar las condiciones de circulación.

Durante la supervisión de ambos operativos, Abdala destacó el trabajo de los empleados municipales y solicitó la colaboración de la comunidad para evitar la formación de nuevos basurales.

En ese sentido, desde la comuna remarcaron la importancia de no arrojar residuos en lugares no habilitados y de mantener un compromiso conjunto entre el municipio y los vecinos para conservar la limpieza de los espacios públicos.