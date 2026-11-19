En medio del furor mundial por el lanzamiento del videojuego de Rockstar Games, Diario Panorama recreó una serie de imágenes que muestran cómo lucirían los lugares más emblemáticos de Santiago dentro del universo de GTA VI, con paisajes locales, acción y mucho humor santiagueño.

Hoy 22:59

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se convirtió en uno de los grandes fenómenos globales del momento. El esperado videojuego de Rockstar Games no solo revolucionó a los fanáticos de la saga, sino que también inundó las redes sociales con memes, teorías, comparaciones y recreaciones de todo tipo.

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En ese contexto, Diario Panorama se sumó a la tendencia con una propuesta distinta: imaginar cómo sería un GTA ambientado en Santiago del Estero, con sus paisajes, sus postales más reconocidas y esa identidad tan particular que hace única a la provincia.

La idea abrió rápidamente el juego a una pregunta tan simple como divertida: ¿cómo sería recorrer la ciudad al estilo del popular videojuego? La respuesta lleva de inmediato a escenas que mezclan fantasía, acción y mucho color local: misiones por la peatonal, recorridos por la Costanera, persecuciones en los alrededores del Puente Carretero y postales urbanas transformadas bajo la estética vibrante y cinematográfica que caracteriza a la franquicia.

La recreación también pone el foco en algunos de los lugares más representativos de la capital santiagueña, trasladados a un universo visual inspirado en Vice City, pero con sello propio. El resultado es una especie de cruce entre la cultura gamer y la identidad local, donde la Madre de Ciudades aparece bajo una nueva mirada, con humor y creatividad.

Lejos de buscar una copia literal, la propuesta de Diario Panorama apuesta a jugar con el imaginario colectivo y con esa curiosidad que despierta pensar cómo lucirían los rincones cotidianos de Santiago del Estero dentro de un mundo de videojuego. Y ahí está, justamente, buena parte del encanto: ver lo conocido convertido en escenario de una historia completamente distinta.

El fenómeno de GTA VI ayudó a disparar este tipo de contenidos en todo el mundo, pero en este caso el valor agregado está en la cercanía. Porque para los santiagueños no se trata solo de una estética atractiva, sino de la posibilidad de reconocerse en esas imágenes, de descubrir lugares propios reinterpretados con una impronta inesperada y hasta de imaginar qué elementos bien locales no podrían faltar en esa hipotética versión del juego.

Con esta recreación, Diario Panorama propone una nota de color que mezcla actualidad, cultura pop y pertenencia. Una forma entretenida de sumarse al furor global por GTA VI, pero con una vuelta bien santiagueña: imaginar que, por un momento, la acción no transcurre en una ciudad ficticia de Florida, sino en las calles, avenidas y paisajes de Santiago del Estero.