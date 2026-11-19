Patricia Zirpolo y Roxana Ledesma asumieron al frente de dos áreas municipales destinadas a promover la inclusión, la accesibilidad, la alimentación saludable y el acompañamiento a las familias bandeñas.

Hoy 22:58

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, encabezó la ceremonia de juramento de las nuevas autoridades de dos áreas de la Municipalidad, en el marco de la renovación de funcionarios que integran la gestión municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto, Patricia Zirpolo asumió como directora de Discapacidad, mientras que Roxana Ledesma fue designada directora de Nutrición Comunitaria.

Desde la comuna señalaron que estas incorporaciones buscan fortalecer el trabajo en dos áreas vinculadas con el bienestar de la comunidad, mediante acciones orientadas a la inclusión, la accesibilidad, la promoción de una alimentación saludable y el acompañamiento integral de los vecinos y sus familias.

En ese sentido, la Dirección de Discapacidad tendrá entre sus principales ejes de trabajo las políticas de inclusión y accesibilidad, mientras que la Dirección de Nutrición Comunitaria estará vinculada con la promoción de hábitos alimentarios saludables.

Finalmente, desde la Municipalidad de La Banda expresaron sus buenos deseos a ambas funcionarias en el inicio de sus nuevas responsabilidades y reafirmaron el compromiso de continuar desarrollando políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.