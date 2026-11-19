El Xeneize realizó su primer entrenamiento en Colombia con la mira puesta en Atlético Mineiro

Hoy 22:54

Boca Juniors continúa ajustando los últimos detalles para la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. Este jueves, el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena realizó su primer entrenamiento en Barranquilla y el entrenador comenzó a despejar las dudas sobre la formación que buscará conquistar el título continental.

La práctica se desarrolló en el estadio Romelio Martínez, escenario utilizado por Barranquilla FC, equipo de la segunda división colombiana. Allí, el Xeneize volvió a trabajar con pelota después de su llegada al país cafetero durante la noche del miércoles.

El cuerpo técnico decidió modificar los horarios habituales de entrenamiento para que los futbolistas puedan adaptarse a las condiciones climáticas que encontrarán durante el encuentro decisivo.

Por ese motivo, Boca programó sus prácticas para las 19.30, el mismo horario en el que se disputará la final del sábado, teniendo en cuenta que en Barranquilla se esperan temperaturas superiores a los 32 grados.

Arruabarrena despejó la última duda en el ataque

Una de las principales incógnitas del entrenador estaba relacionada con el tercer integrante del frente ofensivo, donde Tomás Aranda y Alan Velasco aparecían como las principales alternativas.

Sin embargo, después del entrenamiento de este jueves, Aranda quedó mejor posicionado para comenzar como titular, acompañando a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en la delantera.

De acuerdo con lo informado por TyC Sports, el juvenil sería el elegido por Arruabarrena para integrar el once inicial en la definición continental, aunque todavía resta la confirmación oficial del entrenador.

Su posible inclusión representaría una apuesta importante del Vasco para un partido de máxima exigencia, en el que Boca buscará volver a consagrarse internacionalmente después de 18 años.

La situación de Lautaro Blanco y Milton Delgado

Además de definir el ataque, el cuerpo técnico prestó especial atención a la evolución física de Lautaro Blanco y Milton Delgado, quienes llegan a la final después de atravesar diferentes inconvenientes físicos.

Ambos futbolistas fueron exigidos durante la práctica y continuarán bajo observación hasta último momento para determinar si están en condiciones de afrontar el encuentro desde el arranque.

De todas maneras, existe optimismo sobre la presencia de los dos jugadores en la formación titular, por lo que Arruabarrena podría contar con gran parte del equipo que tenía previsto para enfrentar al conjunto brasileño.

Fabián Vargas visitó al plantel de Boca

Antes de partir hacia el estadio Romelio Martínez, la delegación xeneize recibió una visita especial en el Hotel Estelar Alto Prado, donde permanece concentrada.

El exmediocampista colombiano Fabián Vargas, de recordado paso por Boca, se acercó al hotel y compartió un encuentro con integrantes del plantel.

Entre los futbolistas que saludó estuvo Leandro Paredes, en una visita que se produjo antes de que la delegación se trasladara en micro hacia el entrenamiento.

La probable formación de Boca para la final

Con Tomás Aranda como principal candidato para integrar el ataque, el equipo que prepara Arruabarrena sería el siguiente:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El viernes, Boca tendrá una nueva jornada de actividades en Barranquilla, que incluirá el reconocimiento del campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y la conferencia de prensa oficial previa a la final.

Se espera que Arruabarrena y Paredes participen del encuentro con los medios, aunque todavía no fueron confirmados oficialmente.

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Con el equipo prácticamente definido y los últimos trabajos de preparación en marcha, Boca se encuentra a un paso de disputar una nueva final internacional, con la ilusión de levantar su tercera Copa Sudamericana y volver a celebrar un título continental.