El caso que involucra a Jensen Huang, fundador de una de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo, expone cómo la disputa entre Estados Unidos y China por los chips avanzados atraviesa los negocios, la seguridad nacional y el futuro de la inteligencia artificial.

Hoy 23:19

El análisis fue realizado por Nicolás Jaimez Leguina, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Negocios Internacionales, para Diario Panorama, donde examinó las implicancias políticas, económicas y geopolíticas del caso y sus posibles repercusiones para la Argentina.

A fines de 1992, tres ingenieros se reunieron en un restaurante Denny's de San José, California, para proyectar una empresa que cambiaría la industria tecnológica mundial. Uno de ellos era Jensen Huang, quien años después se convertiría en el fundador y principal referente de Nvidia, la compañía que hoy fabrica los chips que impulsan buena parte de la revolución de la inteligencia artificial (IA).

Más de tres décadas después de aquella reunión, la empresa quedó en el centro de un escándalo que combina relaciones personales, sospechas de espionaje internacional y una disputa geopolítica por el control de los semiconductores más avanzados.

Huang

El 12 de noviembre, según los datos de este caso, Huang renunció a sus cargos como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Nvidia. Su salida se produjo después de una serie de revelaciones que comenzaron a circular a fines de octubre y que terminaron exponiendo un conflicto mucho más profundo que una controversia personal.

Un escándalo personal en el centro de Silicon Valley

El 29 de octubre, The New York Times informó que Huang había sido blanco de una presunta operación de espionaje chino. Días después, el empresario reconoció ante sus empleados una relación extramatrimonial que posteriormente fue vinculada por la prensa con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur, sin parentesco con el fundador de Nvidia.

Huang

En la víspera de su renuncia, también comenzaron a circular versiones sobre otros supuestos vínculos personales con una integrante de su propio equipo, una situación que podría entrar en conflicto con las normas de conducta de la compañía.

Sin embargo, es necesario distinguir las sospechas de los hechos comprobados. Funcionarios estadounidenses consideran que Alice Huang habría sido reclutada por los servicios de inteligencia chinos, aunque esa acusación no fue demostrada públicamente.

Desde Pekín rechazaron las versiones y calificaron las acusaciones como una maniobra para obstaculizar el desarrollo tecnológico chino. Por su parte, Megaspeed aseguró que Alice Huang abandonó la empresa en agosto de 2025 y cuestionó la información difundida sobre sus actividades comerciales.

Aunque el costado sentimental concentró buena parte de la atención pública, el verdadero centro del conflicto es Megaspeed y su posible participación en operaciones para eludir las restricciones comerciales estadounidenses.

La disputa por los chips y las sospechas de triangulación

Desde fines de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos investiga si Megaspeed ayudó a compañías chinas a acceder a chips avanzados mediante mecanismos que permitirían esquivar las restricciones de exportación. La empresa negó las acusaciones y aseguró que revisa sus propios procedimientos de cumplimiento.

Para comprender la dimensión del conflicto, hay que observar cómo funciona el comercio internacional de tecnología.

Washington restringe la venta a China de los chips más avanzados, fundamentales para entrenar modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, existía una alternativa: empresas chinas podían alquilar, a través de internet, la capacidad de procesamiento de esos mismos chips instalados en centros de datos ubicados en terceros países, como Malasia o Singapur.

Este mecanismo se conoce como triangulación comercial. Los equipos no ingresan directamente al territorio restringido, pero la capacidad tecnológica termina siendo utilizada por empresas que no podrían adquirirlos de manera directa.

El 16 de noviembre, la administración de Donald Trump anunció nuevas medidas para cerrar esa posibilidad. Las disposiciones establecen la exigencia de licencias para centros de datos que proporcionen grandes volúmenes de capacidad de procesamiento a compañías con sede en China.

También se incorporaron controles para exportar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, países considerados de mayor riesgo de desvío, con determinadas excepciones para compañías estadounidenses.

La respuesta de China no tardó en llegar. Desde Pekín anticiparon que adoptarían las medidas necesarias frente a las nuevas restricciones.

Las diferencias dentro del propio gobierno estadounidense

El caso también dejó al descubierto diferencias dentro de la administración estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que distintos organismos venían solicitando desde hacía meses que Megaspeed fuera incorporada a una lista negra comercial. Según su planteo, el Departamento de Comercio, encabezado por Howard Lutnick, tenía atribuciones para avanzar con esa medida y no lo había hecho.

Bessent también reclamó explicaciones a la junta directiva de Nvidia y pidió la designación de un liderazgo externo. Tanto legisladores republicanos como demócratas coincidieron en que Lutnick y Huang debían brindar explicaciones ante el Congreso.

La discusión dejó de ser exclusivamente empresarial para convertirse en un asunto de seguridad nacional y política exterior.

Nvidia continúa creciendo pese al escándalo

En medio de la controversia, Nvidia presentó el 17 de noviembre sus primeros resultados financieros sin Huang al frente de la compañía.

Los números mostraron una fortaleza considerable: ingresos por 115.800 millones de dólares en un trimestre, más del doble que en el mismo período del año anterior, y una proyección todavía mayor para el siguiente.

La reacción del mercado también llamó la atención. Después de acumular una caída cercana al 28% desde el comienzo del escándalo, las acciones subieron alrededor de un 5% en las operaciones posteriores al cierre.

Mientras tanto, la junta directiva dejó trascender que no tenía previsto restituir a Huang en sus funciones. Sin embargo, una petición que reunió más de 150.000 firmas y recibió el respaldo de Elon Musk reclamó su regreso. El propio empresario también manifestó estar dispuesto a volver.

La situación expone una paradoja: la compañía continúa mostrando resultados extraordinarios incluso en medio de una crisis institucional que involucra a su fundador.

Tres claves para entender el conflicto

Más allá de los nombres propios y las controversias personales, el caso permite identificar tres cuestiones centrales.

En primer lugar, el poder de Jensen Huang dentro de Nvidia. Su influencia pública y simbólica parece superar su participación accionaria. Según los datos citados por TechSpot, poseía cerca del 3,6% de la compañía y no contaba con acciones de voto especial.

Esto significa que su figura no necesariamente determina el funcionamiento de la empresa. Nvidia tiene una estructura corporativa y una demanda de sus productos que no dependen exclusivamente de su fundador. Los resultados financieros muestran que el negocio puede continuar creciendo incluso cuando su principal referente atraviesa una crisis.

En segundo lugar, la geopolítica ya no se juega solamente en las fronteras, sino también en la nube. Hasta hace algunos años, el control de las exportaciones se concentraba principalmente en impedir que determinados productos cruzaran las aduanas. Ahora, el desafío consiste en determinar quién utiliza la capacidad de procesamiento, desde dónde lo hace y con qué finalidad.

Los centros de datos ubicados en terceros países se convirtieron en piezas estratégicas de esta disputa. Naciones que funcionaban como lugares de tránsito tecnológico ahora deben afrontar controles más estrictos y definir sus condiciones de participación en el mercado internacional.

Por último, el conflicto también tiene consecuencias para Sudamérica. Brasil, principal socio argentino dentro del Mercosur, aparece entre los países alcanzados por las nuevas restricciones estadounidenses.

Argentina, por el momento, no figura en esa lista, pero mantiene una apuesta importante en el desarrollo de infraestructura tecnológica: Stargate Argentina, el proyecto impulsado por OpenAI y Sur Energy para construir un centro de datos en la Patagonia.

La iniciativa fue anunciada en octubre de 2025 como una carta de intención y contempla una inversión potencial de hasta 25.000 millones de dólares y una capacidad de 500 megavatios.

Se trata de una escala considerable: más de quince veces la potencia instalada en los 13 centros de datos relevados por la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

Sin embargo, por ahora sigue siendo una promesa de inversión, ya que desde su anuncio no se conocieron avances concretos del proyecto.

La experiencia de Nvidia deja una enseñanza para este tipo de iniciativas: para atraer inversiones tecnológicas de semejante magnitud no alcanza con disponer de energía y condiciones climáticas favorables. También resulta indispensable garantizar trazabilidad, transparencia y mecanismos que permitan identificar quién utiliza la capacidad de procesamiento alojada en el país.

Una disputa global que también alcanza a la Argentina

Desde Santiago del Estero, todo esto podría parecer una historia lejana de Silicon Valley. Sin embargo, está mucho más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que imaginamos.

Cada consulta que realizamos a un asistente de inteligencia artificial depende de una compleja cadena de tecnología, chips, centros de datos, energía y decisiones políticas que determinan quién tiene acceso a esos recursos.

Una empresa que nació en la mesa de un restaurante de comida rápida terminó convertida en una pieza central de la seguridad nacional de Estados Unidos y de la competencia tecnológica mundial.

El caso de Jensen Huang demuestra que la inteligencia artificial dejó de ser solamente una carrera entre empresas por desarrollar mejores productos. Hoy también representa una disputa entre potencias por controlar la infraestructura que hará posible el futuro.

La pregunta ya no es solamente quién fabrica los mejores chips, sino quién tiene el poder de decidir quién puede utilizarlos.