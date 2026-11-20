El entrenador argentino pretende incorporar a un delantero del Galatasaray para potenciar el ataque de los Diablos Rojos.

Hoy 17:50

Mauricio Pochettino comenzó a diagramar el futuro del Manchester United y ya tiene a uno de sus principales candidatos para reforzar el plantel. Se trata de Victor Osimhen, delantero nigeriano que actualmente se desempeña en el Galatasaray de Turquía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante de 27 años estaría dispuesto a analizar una propuesta del conjunto inglés, teniendo en cuenta su deseo de competir en la Premier League.

Sin embargo, las negociaciones no serían sencillas. Osimhen tiene contrato con el club turco hasta junio de 2029 y no posee una cláusula de rescisión. Su transferencia podría concretarse por una cifra de entre 80 y 100 millones de libras esterlinas.

La búsqueda del entrenador argentino responde a la escasa producción ofensiva de sus actuales centrodelanteros. Benjamin Sesko y Joshua Zirkzee acumulan apenas cuatro tantos entre ambos en lo que va de la temporada.

Por su parte, Osimhen atraviesa un destacado presente en Turquía. Desde su llegada en 2024, registró 37 goles en su primera campaña, otros 22 en la siguiente y ya suma diez en la actual.

Si bien existe la posibilidad de iniciar negociaciones durante el mercado de pases de enero, su incorporación podría resultar más factible durante el próximo verano europeo.

De esta manera, Pochettino apunta a sumar un delantero de jerarquía internacional para recuperar el poder ofensivo del Manchester United en el inicio de su ciclo al frente del equipo.