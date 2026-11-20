Un joven fue condenado a tres años de prisión condicional por su participación en una estafa millonaria en San Isidro de Lules, tras facilitar su cuenta de Mercado Pago para la manipulación de fondos robados.

Hoy 17:44

En un reciente fallo judicial, un joven de 22 años ha sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por su implicación en un caso de estafa millonaria en la ciudad de San Isidro de Lules, Tucumán. La sentencia fue homologada por el Ministerio Fiscal, que reconoció su papel como partícipe necesaria en el delito de defraudación mediante manipulación informática.

La acusada, una estudiante de profesorado sin antecedentes penales, admitió haber proporcionado su cuenta de Mercado Pago para recibir y dispersar rápidamente el dinero sustraído de las cuentas bancarias de la víctima, cuyo teléfono había sido robado durante un recital. Este hecho delictivo ocurrió en la madrugada del 19 de mayo de 2025, cuando la víctima, tras salir de un evento en la plaza 9 de Julio, se percató del robo de su teléfono celular Samsung Galaxy S24 FE.

Apenas 52 minutos después del robo, los delincuentes lograron acceder a las aplicaciones bancarias de la víctima, ejecutando cinco transferencias a la cuenta de la joven condenada. Los montos transferidos fueron significativos, incluyendo una transferencia de $3.000.000, totalizando un perjuicio patrimonial de $4.386.800. La rapidez y habilidad con que se realizó la operación fue notable, ya que las transacciones se llevaron a cabo en menos de cinco minutos.

La investigación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) reveló que la joven no actuó como una simple receptora, sino que utilizó su teléfono Motorola G60 en tiempo real para gestionar las transferencias. Además, se descubrió que había buscado información relacionada con la banda de estafadores y el modelo del teléfono robado antes de recibir los fondos.

Durante la misma noche del robo, los delincuentes intentaron obtener un préstamo personal a nombre de la víctima, lo que demuestra la continuidad de su actividad delictiva. La condena se impuso tras considerar la magnitud del daño económico causado y la rapidez con que se fragmentaron los fondos, lo que dejó a la víctima en una situación crítica.

El fallo también incluyó reglas de conducta estrictas para la joven, quien deberá mantener su domicilio en San Miguel de Tucumán, cumplir con una prohibición de acercamiento a la víctima y continuar con sus estudios. El teléfono utilizado para realizar las maniobras delictivas será decomisado y devuelto a la víctima como una forma de restitución parcial por los daños sufridos.