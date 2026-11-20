El diplomático argentino y la costarricense Rebeca Grynspan encabezaron la novena ronda de votaciones del Consejo de Seguridad, pero ambos enfrentan el rechazo de miembros permanentes.

Hoy 16:58

La elección del próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) continúa sin resolverse, luego de que el Consejo de Seguridad celebrara este viernes 20 de noviembre una nueva ronda de votaciones sin alcanzar un acuerdo entre las principales potencias mundiales.

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El diplomático argentino Rafael Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan volvieron a ubicarse entre los candidatos con mayor respaldo. Sin embargo, ambos enfrentan la oposición de integrantes permanentes del organismo, una situación que mantiene paralizada la sucesión de António Guterres, cuyo mandato finalizará el 31 de diciembre.

Las expectativas estaban puestas en la reciente cumbre que reunió a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen, China, aunque el encuentro no permitió superar las diferencias en torno a las candidaturas.

Cómo fue la votación del Consejo de Seguridad

En la novena ronda de consultas informales se utilizaron papeletas de diferentes colores para distinguir los votos de los miembros permanentes de aquellos emitidos por los integrantes no permanentes.

De acuerdo con los resultados trascendidos, los dos principales candidatos obtuvieron los siguientes respaldos:

Rebeca Grynspan: 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Dos de los rechazos correspondieron a miembros permanentes.

10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Dos de los rechazos correspondieron a miembros permanentes. Rafael Grossi: ocho votos a favor, seis en contra y una abstención. Tres de los rechazos provinieron de miembros permanentes.

El Consejo de Seguridad está integrado por 15 países, de los cuales cinco tienen carácter permanente y derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Para que una candidatura sea recomendada a la Asamblea General, necesita al menos nueve votos favorables y no recibir ningún veto de los miembros permanentes.

Los obstáculos que enfrenta la candidatura argentina

Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuenta con el respaldo de Estados Unidos, aunque enfrenta resistencias entre otras potencias.

Según las versiones diplomáticas trascendidas, uno de los países que se opone a su candidatura es Reino Unido. Entre los factores señalados aparece la posición argentina respecto del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, aunque Londres no confirmó públicamente que ese sea el motivo de su rechazo.

Por su parte, Grynspan cuenta con el respaldo de China y Rusia, países que manifestaron su preferencia por una mujer de origen latinoamericano para conducir el organismo internacional.

Sin embargo, la candidata costarricense tampoco logró superar las objeciones de otros integrantes permanentes del Consejo de Seguridad.

La cumbre de Trump, Putin y Xi Jinping no destrabó las negociaciones

Durante el encuentro celebrado en China, los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China expresaron su intención de avanzar en una reforma de las Naciones Unidas, destinada a mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos internacionales.

Las tres potencias coincidieron en la necesidad de fortalecer el papel del organismo en materia de paz y seguridad mundial, aunque las diferencias sobre quién deberá conducirlo a partir de 2027 permanecen sin resolverse.

Crece la incertidumbre a semanas del final del mandato de Guterres

A poco más de un mes de que concluya la gestión de António Guterres, las negociaciones diplomáticas continúan abiertas y no se descarta que las potencias exploren otras candidaturas capaces de reunir los apoyos necesarios.

Además de Grossi y Grynspan, otros aspirantes permanecen en competencia, entre ellos Lana Zaki Nusseibeh, Carolyn Rodrigues-Birkett, María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki.

Tras nueve rondas de votaciones, el diplomático argentino continúa entre los principales aspirantes a ocupar la Secretaría General de la ONU, aunque deberá superar las resistencias de los miembros permanentes para avanzar hacia una eventual designación.