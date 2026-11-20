La iniciativa energética impulsada por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG contempla la exportación de gas natural licuado de Vaca Muerta desde Río Negro.

Hoy 17:01

El Gobierno nacional confirmó este viernes la aprobación del ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un megaproyecto energético encabezado por YPF, la compañía italiana Eni y la emiratí XRG, que contempla una inversión total de US$50.750 millones hasta 2050.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde calificó la iniciativa como “la mayor inversión de la historia argentina”.

El desarrollo prevé desembolsos por US$25.000 millones entre 2027 y 2030, con el objetivo de alcanzar una capacidad de exportación de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), además de otros productos asociados a la actividad gasífera.

Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la aprobación y agradeció las gestiones del presidente Javier Milei, del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía.

“Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios ENI y XRG”, expresó.

De Vaca Muerta a los mercados internacionales

El proyecto contempla una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, volumen equivalente a más del 40% de la producción actual del país, según las proyecciones oficiales.

Los hidrocarburos serán extraídos de Vaca Muerta, en Neuquén, y trasladados hasta la costa atlántica de Río Negro mediante la construcción de un gasoducto y un poliducto de aproximadamente 525 kilómetros cada uno.

En territorio rionegrino se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción, que permitirán procesar el gas natural para su posterior transporte y comercialización en los mercados internacionales.

La iniciativa también contempla la instalación de complejos industriales en ambas provincias patagónicas.

Financiamiento internacional y exportaciones millonarias

Argentina LNG cuenta con un acuerdo bilateral que contempla el acceso a US$6.000 millones de financiamiento mediante el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

El esquema financiero prevé que el 70% de la inversión provenga de créditos internacionales, mientras que el 30% restante corresponda a aportes de las empresas participantes.

Según las proyecciones de YPF, el proyecto podría generar exportaciones por US$10.000 millones anuales a partir de 2031, con contratos de largo plazo destinados principalmente a los mercados de Europa y Asia.

El proyecto podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es su impacto previsto sobre el empleo y la actividad industrial.

Durante la construcción se estima la generación de alrededor de 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor demanda.

Una vez que el proyecto entre en funcionamiento, podría sostener aproximadamente 8.000 empleos directos e indirectos.

Además, se proyectan contrataciones por unos US$15.000 millones a proveedores nacionales, destinadas a la construcción, el equipamiento y los servicios necesarios para el desarrollo energético.

Techint participará en la construcción de los ductos

La empresa Tenaris, perteneciente al Grupo Techint, fue seleccionada para suministrar los tubos de acero de 24 pulgadas que se utilizarán en el conducto destinado al transporte de líquidos asociados al gas.

Los caños serán fabricados en la planta de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, y la obra demandará alrededor de 100.000 toneladas de acero.

En tanto, el suministro de los tubos para el gasoducto de 48 pulgadas estará a cargo de empresas extranjeras.

El próximo paso del megaproyecto

Tras la aprobación de su ingreso al RIGI, la atención estará puesta en el 30 de noviembre, fecha prevista para que YPF, Eni y XRG formalicen la Decisión Final de Inversión.

Si se concretan los desembolsos y se cumplen los plazos proyectados, Argentina LNG representará uno de los mayores desarrollos energéticos de la historia del país, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un proveedor relevante de gas natural licuado en el mercado mundial.