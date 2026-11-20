El Xeneize tendrá un respaldo multitudinario este sábado en la final de la Copa Sudamericana. Se estima que entre el 70 y el 80% del estadio estará ocupado por simpatizantes del conjunto argentino.

Hoy 17:05

Boca Juniors tendrá un acompañamiento multitudinario en la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, que se disputará este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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Los simpatizantes del Xeneize adquirieron alrededor de 40.000 entradas, mientras que los del conjunto brasileño compraron cerca de 8.000, una diferencia que anticipa un importante predominio del público argentino en las tribunas.

La Conmebol destinó 12.000 localidades populares para cada equipo, con un precio de 90 dólares. Boca agotó las entradas correspondientes al sector norte, mientras que Atlético Mineiro todavía cuenta con disponibilidad en el sector sur.

A esto se suma el apoyo del público colombiano, que adquirió gran parte de las plateas y manifestó su simpatía por el conjunto de La Ribera.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez contará con una capacidad de 65.000 espectadores tras su ampliación. Las estimaciones indican que entre el 70 y el 80% de las tribunas estarán teñidas de azul y oro.

De esta manera, Boca afrontará la definición continental con un marco imponente y la ilusión de sumar una nueva estrella internacional, acompañado por miles de hinchas que viajaron hasta Colombia.