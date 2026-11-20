A cinco meses de la trágica muerte de Thiago Altamirano, su familia organiza una marcha el 20 de octubre en Ciudad Judicial de Salta para exigir justicia.

Hoy 16:48

A cinco meses de la trágica muerte de Thiago Altamirano, un niño de solo 2 años, sus familiares han decidido llevar a cabo una marcha en Salta para exigir justicia. La manifestación está programada para el próximo viernes 20 de octubre, en las puertas de Ciudad Judicial, donde esperan la participación de la comunidad para visibilizar su reclamo.

Inicialmente, la protesta estaba prevista para el jueves 19, pero se decidió cambiar la fecha debido a que ese día se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño. Este evento es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la protección y el bienestar de la infancia, lo que añade un contexto significativo a la marcha que se llevará a cabo el día siguiente.

La familia de Thiago ha manifestado su deseo de que la sociedad se una a su causa, enfatizando que cada participación es un paso hacia la justicia. En este sentido, han hecho un llamado a todos los ciudadanos para que se sumen a esta convocatoria, destacando que la lucha por los derechos de los niños es una responsabilidad compartida.

En la Plaza 9 de Julio de Salta Capital, se llevará a cabo una jornada de conmemoración el mismo 19 de octubre a las 20 horas, donde se espera una gran afluencia de personas que se unan a la reflexión sobre los derechos de los menores. Esta jornada se alinea con los principios que guían la marcha del día siguiente, creando un ambiente propicio para el diálogo y la sensibilización sobre la causa.

La muerte de Thiago ha conmovido a la comunidad salteña, generando un clamor por justicia que trasciende las fronteras de la familia. Las redes sociales se han convertido en un canal clave para difundir la convocatoria y fomentar la participación, permitiendo que más personas se enteren de esta situación y se unan al llamado.

Es fundamental que la sociedad tome conciencia de la situación de los niños y niñas, así como de la importancia de exigir justicia en casos como el de Thiago. La marcha del 20 de octubre no solo busca justicia para un niño, sino que también pretende ser un grito de alerta sobre la necesidad de proteger a todos los menores en la sociedad.

Con cada marcha, cada encuentro y cada acto de solidaridad, la familia de Thiago espera que su dolor se convierta en un motor de cambio, impulsando a la sociedad a tomar acciones concretas en favor de los derechos de los niños. La participación masiva en esta marcha podría ser un paso decisivo hacia la justicia que buscan con tanto fervor.