Un nuevo informe del organismo reveló que unos 2,7 millones de familias argentinas tienen ingresos insuficientes para afrontar sus gastos mensuales.

Hoy 17:08

Un nuevo informe de UNICEF Argentina advirtió sobre el deterioro de las condiciones económicas de las familias con niñas, niños y adolescentes. Según el relevamiento, el 41% de estos hogares no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales, una situación que afecta a aproximadamente 2,7 millones de familias en todo el país.

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Los datos corresponden a la décima edición de la Encuesta Rápida de UNICEF, realizada durante septiembre de 2026 mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares. Los resultados son representativos de unos 6,5 millones de hogares con niños y adolescentes.

El porcentaje de familias con ingresos insuficientes aumentó diez puntos porcentuales respecto de agosto de 2025, cuando se ubicaba en el 31%. Si bien permanece por debajo del máximo del 48% registrado en abril de 2024, el resultado interrumpe la tendencia de recuperación observada durante el año anterior.

El documento también señala que, durante el primer semestre de 2026, el 45,2% de los niños vivía en condiciones de pobreza, lo que representa a más de 5,3 millones de personas. Además, más de un millón de chicos reside en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica alimentaria.

La mitad de las familias con hijos está endeudada

El relevamiento determinó que el 50% de los hogares con niños y adolescentes tiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.

Entre las familias endeudadas, los principales motivos para recurrir al financiamiento fueron:

42%: compra de alimentos.

compra de alimentos. 26%: pago de servicios básicos y gastos de vivienda.

pago de servicios básicos y gastos de vivienda. 11%: cancelación de otras deudas.

cancelación de otras deudas. 10%: gastos relacionados con la salud y la educación.

El informe también registró un crecimiento en el endeudamiento mediante tarjetas de crédito, plataformas digitales y billeteras virtuales.

Por otra parte, el 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante los últimos seis meses, mientras que el 45% debió aumentar sus horas de trabajo para afrontar los gastos cotidianos.

El 43% de los hogares dejó de comprar alimentos

Una de las cifras más preocupantes del estudio está relacionada con las restricciones alimentarias. El 43% de las familias dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% registrado en 2025.

Asimismo, el 60% de los hogares comenzó a adquirir alimentos más baratos para reducir sus gastos.

En cuanto a las consecuencias sobre la alimentación, el informe reveló que en el 37% de los hogares los adultos redujeron sus porciones de comida, mientras que en el 12% ocurrió lo mismo con las destinadas a los chicos.

Además, en el 9% de los hogares algún niño o adolescente debió saltearse una comida diaria por motivos económicos, el porcentaje más elevado desde que comenzó a medirse este indicador.

UNICEF señaló que los adultos suelen priorizar la alimentación de sus hijos, aunque esa estrategia encuentra limitaciones cuando los recursos familiares resultan insuficientes.

Crecen las dificultades para acceder a la salud y la educación

Las restricciones económicas también tienen consecuencias sobre el acceso a prestaciones sanitarias y educativas.

Según el organismo, el 36% de los hogares no pudo acudir al médico o al dentista por falta de recursos, mientras que el 21% dejó de comprar medicamentos.

En materia educativa, el 34% tuvo dificultades para adquirir libros; el 32%, para financiar excursiones y salidas; el 26%, para afrontar gastos de transporte; y el 25%, para comprar útiles escolares.

También se registraron restricciones en las actividades recreativas: el 29% de las familias suspendió actividades deportivas o culturales de sus hijos.

Cuota alimentaria: casi seis de cada diez mujeres no la reciben

Otro de los aspectos analizados por UNICEF fue el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El estudio reveló que el 58% de las mujeres que deberían recibir una cuota alimentaria para sus hijos no percibe ese dinero. Si se incluyen los casos de pagos irregulares, el porcentaje asciende al 68%.

El organismo advirtió que esta situación profundiza las dificultades económicas de los hogares monoparentales con jefatura femenina.

Aumentan la ansiedad y el acoso escolar entre los adolescentes

La encuesta también analizó las condiciones de bienestar emocional de los adolescentes de entre 13 y 17 años.

Según las respuestas obtenidas, el 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Los tres porcentajes alcanzaron sus niveles más elevados desde 2022.

UNICEF aclaró que estos resultados reflejan las percepciones de los propios adolescentes y no constituyen diagnósticos clínicos.

Respecto del acoso escolar, el 17% aseguró haber sufrido personalmente situaciones de bullying, lo que representa a aproximadamente 400.000 adolescentes en todo el país.

Entre sus principales preocupaciones aparecen el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%), la salud mental (43%) y la violencia (40%).

UNICEF pidió fortalecer las políticas destinadas a la infancia

Ante los resultados del relevamiento, Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, destacó la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los ingresos familiares.

“En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos”, sostuvo.

Por su parte, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo del organismo, remarcó la importancia de priorizar los recursos presupuestarios destinados a la infancia.

UNICEF recomendó fortalecer las políticas de protección social, nutrición, educación, salud y cuidados, además de garantizar el funcionamiento de los comedores escolares y el acceso a alimentos saludables.

El informe advierte que el deterioro de los ingresos familiares no solo afecta la capacidad de afrontar los gastos cotidianos, sino también las oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida de millones de niños y adolescentes argentinos.