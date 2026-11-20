El experimentado base reconoció los aspectos que debe corregir el Negro bandeño, destacó la competitividad del plantel y ratificó el objetivo de clasificarse a los playoffs de la Liga Nacional.

Hoy 17:20

Olímpico de La Banda atraviesa un presente irregular en la Liga Nacional de Básquet, con derrotas ajustadas que lo obligan a trabajar en distintos aspectos de su funcionamiento. En ese contexto, Lucas Pérez analizó el rendimiento colectivo y transmitió confianza en la recuperación del equipo.

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“Siempre intentamos ver lo positivo. El equipo compite, está perdiendo juegos cerrados y sabemos que hay cosas por mejorar, pero también que se puede ganar. Eso siempre ilusiona”, expresó el experimentado base.

El jugador identificó el rendimiento defensivo como uno de los principales aspectos a corregir para transformar las buenas actuaciones en victorias.

“Hay que seguir corrigiendo, sobre todo el lado defensivo. En ataque somos un equipo que promedia 80 puntos o más, ahí no tenemos grandes problemas. La dificultad está atrás”, explicó.

En esa misma línea, Pérez hizo hincapié en la necesidad de mejorar la defensa individual y sostener el rendimiento durante los momentos decisivos de cada encuentro.

“No logramos contener el uno contra uno, cualquiera se anima y con poco nos anota. Tenemos que dar un paso al frente en ese aspecto”, sostuvo.

El receso de entre 10 y 15 días sin competencia le permitirá al conjunto bandeño trabajar sobre esas dificultades y buscar mayor regularidad en su juego.

Por otra parte, el base se refirió a las lesiones que condicionaron la rotación del plantel desde la pretemporada, aunque evitó utilizarlas como excusa por los resultados obtenidos.

En cuanto a las aspiraciones del Negro, Pérez ratificó la intención de alcanzar la instancia decisiva del campeonato. “Yo pienso en seguir mejorando, cumplir el objetivo dirigencial de estar en playoffs y disfrutar”, manifestó.

Finalmente, de cara al próximo compromiso ante San Lorenzo en el estadio Vicente Rosales, el jugador remarcó la importancia de recuperar la solidez colectiva.

“Nosotros tenemos que pensar en ganar, juguemos donde juguemos. De visitantes ganamos los dos partidos. El equipo compite y por momentos lo hace muy bien. Tenemos que encontrar solidez y consistencia”, concluyó.