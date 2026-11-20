En Argentina, el 70% de los hogares cuenta con acceso a internet, lo que ha aumentado la necesidad de proteger la información digital. Hacer copias digitales seguras es fundamental para evitar pérdidas de datos valiosos.

Hoy 18:02

En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de la información se ha convertido en un tema de interés general en Argentina. Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en 2022, el 70% de los hogares en el país tiene acceso a internet, lo que resalta la importancia de cuidar nuestros datos personales y profesionales.

Hacer copias digitales seguras no solo es una práctica recomendada, sino una necesidad imperante en la actualidad. Las pérdidas de información pueden ocurrir por diversos motivos, desde fallos técnicos hasta ataques cibernéticos, y contar con una copia de seguridad puede ser la diferencia entre recuperar datos importantes y perderlos para siempre.

Una de las formas más simples de realizar copias digitales es utilizar almacenamiento en la nube. Plataformas como Google Drive, Dropbox y OneDrive permiten guardar archivos de manera segura y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esto no solo facilita el acceso, sino que también protege la información ante daños físicos en los dispositivos.

Además del almacenamiento en la nube, es recomendable realizar copias de seguridad en dispositivos físicos como discos duros externos o USB. Estos dispositivos son especialmente útiles para mantener una copia de archivos que no requieren estar en línea constantemente. La combinación de ambos métodos ofrece una capa adicional de seguridad.

Es fundamental establecer un cronograma de respaldo para asegurarse de que la información se actualice regularmente. Esto puede incluir programar copias diarias, semanales o mensuales, dependiendo de la cantidad de datos que se manejen. Olvidarse de este paso puede resultar en la pérdida de información reciente y valiosa.

En cuanto a la seguridad de los datos en la nube, es recomendable utilizar contraseñas robustas y la autenticación de dos factores. Estas medidas adicionales ayudan a proteger la información ante accesos no autorizados, reduciendo el riesgo de perder datos sensibles.

Por último, es importante recordar que la educación sobre ciberseguridad es esencial. Comprender los peligros y las mejores prácticas puede hacer una gran diferencia en la forma en que manejamos nuestra información digital. Invertir tiempo en aprender sobre este tema es una decisión que beneficiará a cualquier usuario en el mundo digital.