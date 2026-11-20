Estudiantes de cuatro instituciones educativas fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, José Bernardo Herrera. Durante la jornada, recorrieron distintos espacios históricos y culturales de la ciudad Capital.

Hoy 18:19

El ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, José Bernardo Herrera, recibió este viernes en Casa de Gobierno a alumnos de cuatro instituciones educativas del departamento Salavina, en el marco de una jornada destinada a conocer los principales espacios históricos e institucionales de la ciudad Capital.

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Los estudiantes pertenecen a la Escuela N° 971 “Teresa Fabrini de Aburgeily” de Los Telares; Escuela N° 639 de Yacu Hurmana; Escuela N° 643 de El Simbolar y Escuela N° 1189 de Campo de Cejas.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos Juan Felipe Ibarra, donde los alumnos fueron recibidos por el funcionario, quien les brindó les dio la bienvenida en nombre del gobernador Elías Suárez.

Los alumnos, acompañados por sus docentes, también tuvieron la oportunidad de recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad Capital y conocer más sobre su historia, cultura y patrimonio.

El ministro destacó la importancia de estas experiencias al señalar: “La educación es una verdadera política de Estado. Queremos que cada niño y joven del interior tenga acceso a una educación de calidad, porque el futuro de nuestra provincia y de nuestro país se construye a través de la enseñanza y el estudio”.