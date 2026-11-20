Durante el lanzamiento oficial de la compañía de Elon Musk en la Argentina, se exhibió una versión especial de la futurista camioneta eléctrica, inspirada en un deseo que el Presidente había expresado meses atrás.

Hoy 22:57

El desembarco oficial de Tesla en la Argentina dejó una particular sorpresa para el presidente Javier Milei. Durante el evento realizado este viernes en el barrio porteño de La Boca, la compañía de Elon Musk exhibió una Cybertruck personalizada con la imagen de un león rugiente, uno de los símbolos más representativos del mandatario.

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El detalle no fue casual. A finales de septiembre, durante una entrevista en el Club Económico de Nueva York, Milei había revelado cuál era el vehículo de sus sueños y cómo le gustaría personalizarlo.

“Si yo me tuviera que comprar un auto para mí, me gustaría tener el Cybertruck, pero ese es otro tema. Imaginen que empiece a andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado, es una cosa maravillosa”, expresó en aquella oportunidad.

Dos meses después, la automotriz sorprendió con una versión que recreó parcialmente aquel deseo. Si bien la camioneta no estaba pintada de negro, lucía un león rugiente sobre uno de sus laterales, en un claro guiño al jefe de Estado.

La fascinación de Milei por este vehículo se remonta a 2024, cuando tuvo la oportunidad de subirse a una Cybertruck durante su primer encuentro oficial con Elon Musk en Austin, Texas.

Cómo es la camioneta eléctrica que cautivó a Milei

Presentada en 2019, la Tesla Cybertruck se distingue por su diseño futurista, su carrocería de acero inoxidable y sus características líneas angulares. Las primeras unidades comenzaron a entregarse en diciembre de 2023.

La camioneta cuenta con diferentes configuraciones de motorización eléctrica y una autonomía que ronda los 500 kilómetros, dependiendo de la versión. Su precio en Estados Unidos puede alcanzar los 100.000 dólares.

Sin embargo, pese a su presencia en el evento de lanzamiento, la Cybertruck no será comercializada oficialmente en la Argentina por el momento. La compañía comenzará sus operaciones locales con el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

Así, la llamativa camioneta se convirtió en una de las curiosidades de la presentación de Tesla en el país, aunque su exhibición no implica que haya sido obsequiada al Presidente.