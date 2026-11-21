Miles de hinchas xeneizes tiñeron de azul y oro las calles de la ciudad colombiana para alentar al equipo antes del decisivo encuentro frente a Atlético Mineiro.

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La ilusión de conquistar un nuevo título internacional desató una verdadera revolución en Colombia. Miles de hinchas de Boca Juniors protagonizaron un multitudinario banderazo en Barranquilla, en la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro.

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El punto de encuentro fue el Gran Malecón del Río, donde los simpatizantes xeneizes se congregaron durante la tarde del viernes con banderas, bombos y cánticos para palpitar el encuentro decisivo.

La convocatoria tuvo lugar después de otra multitudinaria demostración de aliento en Cartagena de Indias, donde el jueves por la noche los fanáticos argentinos también colmaron las calles del centro histórico.

La masiva presencia de simpatizantes de Boca se hizo sentir en distintos puntos de Barranquilla y hasta las autoridades locales destacaron el clima festivo generado por los hinchas argentinos.

Se espera que el Xeneize cuente con un importante respaldo en las tribunas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, tras las consagraciones de 2004 y 2005.

La gran final entre Boca y Atlético Mineiro se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 19.30, hora argentina, en un encuentro que definirá al nuevo campeón del certamen continental.