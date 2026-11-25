Los modelos climáticos proyectan un calentamiento excepcional del océano Pacífico durante el verano 2026-2027, con anomalías de hasta 3,5 grados.

Hoy 20:41

El fenómeno climático El Niño podría convertirse en uno de los más intensos registrados en la historia, de acuerdo con las últimas proyecciones internacionales. Los modelos anticipan un calentamiento excepcional del océano Pacífico ecuatorial durante los próximos meses, una condición que podría modificar el régimen de lluvias y temperaturas en distintas regiones de la Argentina.

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Las estimaciones indican que la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 podría alcanzar los 3,5 grados durante el período noviembre de 2026-enero de 2027 y mantenerse cerca de los 3 grados hasta marzo. De confirmarse, se trataría de un episodio de intensidad extraordinaria, comparable con los grandes eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

En este escenario, las zonas que presentan mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a los valores habituales son el noreste argentino, el Litoral y sectores de la región pampeana. Los especialistas advierten que el comportamiento del fenómeno requiere seguimiento, especialmente por el riesgo de inundaciones, anegamientos y crecidas de los principales ríos.

Cuáles son las provincias argentinas con mayor riesgo de lluvias

Los antecedentes analizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran que los episodios fuertes de El Niño suelen favorecer un incremento de las precipitaciones en el noreste y centro-este del país.

Entre las provincias con mayor exposición a este patrón aparecen Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. También podrían registrarse lluvias por encima de los promedios habituales en sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

Durante eventos de gran intensidad, los excesos de precipitaciones acumulados en períodos trimestrales pueden ubicarse entre 150 y 300 milímetros por encima de los valores climatológicos en las regiones más favorecidas por este patrón.

Este escenario también incrementa la atención sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, donde podrían producirse crecidas, además de complicaciones en áreas rurales y urbanas por la acumulación de agua.

Qué puede pasar en Santiago del Estero y el NOA

Para el noroeste argentino, las perspectivas históricas asociadas a El Niño muestran un comportamiento diferente al del Litoral.

De acuerdo con los antecedentes climáticos analizados, en el NOA la señal de precipitaciones puede ser débil, neutra o incluso inclinarse hacia valores inferiores a los normales. Esto significa que el fenómeno no necesariamente provocará un incremento de las lluvias en Santiago del Estero, como podría ocurrir en otras regiones del país.

De todos modos, estas proyecciones son estacionales y no permiten anticipar con precisión el comportamiento del tiempo en cada localidad. La distribución de las tormentas también dependerá de otros factores atmosféricos y de las condiciones particulares de cada región.

Cuándo se espera la mayor intensidad de El Niño

El Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), vinculado a la Universidad de Columbia, proyecta que el calentamiento del Pacífico alcanzaría su punto máximo entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que existe una probabilidad superior al 79% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

Otra particularidad de las proyecciones es que el fenómeno podría conservar una intensidad elevada durante el comienzo del otoño. Los modelos anticipan que la anomalía podría mantenerse en torno a 1,5 grados o más entre marzo y mayo de 2027.

La NOAA tiene prevista una nueva actualización de sus diagnósticos para el 10 de diciembre, cuando se podrán evaluar los cambios en las temperaturas del océano y determinar si se mantienen las previsiones para el verano.

Aunque todavía existen variables por confirmar, los pronósticos anticipan un escenario que requiere especial atención en las provincias del Litoral y el centro argentino, principalmente por la posibilidad de lluvias abundantes, inundaciones y crecidas de los ríos.