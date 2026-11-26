Un análisis de registros oficiales realizado por The Guardian identificó 1.087 casos desde 2022. Los datos también revelaron posibles subregistros y una situación de creciente presión dentro de las fuerzas armadas rusas.

Hoy 00:08

Más de 1.000 soldados rusos se quitaron la vida desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022. Así lo reveló un análisis de datos confidenciales del organismo estatal de estadísticas de Rusia, Rosstat, realizado por el diario británico The Guardian, que identificó un total de 1.087 fallecimientos por suicidio entre integrantes de las fuerzas armadas.

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La investigación expuso una problemática que el Kremlin no reconoce públicamente, ya que mantiene bajo secreto estatal las cifras oficiales de bajas militares y tampoco difunde estadísticas específicas sobre suicidios dentro del Ejército.

El relevamiento también detectó otras 885 muertes de militares clasificadas como lesiones por arma de fuego de intención indeterminada. Según especialistas consultados por el medio británico, parte de esos casos podrían corresponder a suicidios que no fueron registrados oficialmente bajo esa categoría. The Guardian identificó algunos episodios en los que pudo confirmar esa circunstancia mediante testimonios y documentación independiente.

Entre los casos analizados aparece el del sargento Alexei Bolgov, de 29 años, quien se encontraba destinado en la región ocupada de Donetsk. De acuerdo con un informe de su comandante, el militar atravesaba un estado de retraimiento antes de morir, a fines de 2024.

Un aumento de los casos desde el comienzo de la guerra

Los registros muestran un crecimiento de los suicidios militares a medida que avanzó el conflicto. En 2022 se contabilizaron más de 50 casos, mientras que en 2024 la cifra superó los 200. El número más elevado se registró en 2025, con 365 fallecimientos.

Durante 2026, aunque los datos todavía son incompletos, la base analizada ya reúne cerca de 300 casos, lo que representa el segundo registro anual más alto desde el inicio de la invasión.

Del total de 1.087 suicidios identificados, al menos 614 ocurrieron en territorios ocupados de Ucrania o en regiones rusas cercanas al frente, principalmente Bélgorod y Briansk. Otros 113 registros no especificaron el lugar del fallecimiento.

La investigación también identificó que 43 de los militares que murieron en zonas de guerra tenían apenas 18 o 19 años. Además, contabilizó otros 108 hombres menores de 25 años que se quitaron la vida en distintas regiones de Rusia, lejos del frente.

El investigador sénior del Foreign Policy Research Institute, Rob Lee, relacionó parte de estos episodios con las condiciones dentro de las fuerzas armadas rusas y las presiones que enfrentan los soldados.

“Hay claramente mucha coerción usada por el Ejército ruso para forzar a la gente a avanzar. En algunos casos, los abusan, los torturan, usan distintos tipos de abuso físico”, sostuvo. Y agregó: “No sorprende que algunos se suiciden”.

Las cifras podrían ser mayores

El análisis de The Guardian se basó en un archivo de más de 11 millones de certificados de defunción de Rosstat, obtenido por el grupo de piratas informáticos bielorruso Cyber Partisans y el colectivo ucraniano Silent Crow.

Sin embargo, organizaciones que trabajan con militares rusos que buscan abandonar el servicio consideran que los números identificados podrían representar solamente una parte del problema.

Ivan Chuvilyaev, vocero de Idite Lesom, una organización que ayuda a soldados rusos a desertar, consideró que el relevamiento constituye una estimación baja. “Obviamente, es mucho más”, afirmó al referirse a la cantidad de casos que no llegan a los registros oficiales.

El representante también cuestionó los mecanismos de información dentro de la estructura militar y señaló que algunos fallecimientos pueden terminar registrados como muertes en combate, incluso cuando las circunstancias fueron diferentes.

En esa misma línea, Chuvilyaev y Lee coincidieron en que algunos suicidios ocurridos en el campo de batalla podrían quedar contabilizados como bajas militares, lo que dificulta establecer la dimensión real del fenómeno.

Las deserciones también reflejan la crisis militar

Los suicidios no son la única señal de las dificultades que atraviesan las fuerzas armadas rusas. Según datos recopilados por el medio independiente Mediazona, hacia fines de mayo de 2025 los tribunales militares del país habían recibido causas contra 20.662 hombres por negarse a prestar servicio, en su mayoría por abandonar sus puestos sin autorización.

Por su parte, una investigación del portal IStories verificó que al menos 49.000 integrantes de las fuerzas armadas rusas fueron declarados desertores o ausentes sin permiso.

Chuvilyaev sostuvo que los pensamientos suicidas también aparecen entre los militares que buscan ayuda para abandonar el Ejército. Según explicó, muchos atraviesan situaciones de desesperación después de conocer las condiciones en las que deben permanecer en el frente.

El relevamiento, basado en registros oficiales y testimonios, expone así otra dimensión del impacto de la guerra en las fuerzas armadas rusas, en un contexto en el que el Gobierno de Vladimir Putin mantiene bajo reserva buena parte de la información sobre las consecuencias humanas del conflicto.