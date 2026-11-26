Las instituciones firmaron un convenio de cooperación para desarrollar herramientas digitales, sistemas de orientación, materiales adaptados e impresión 3D destinados a personas ciegas o con baja visión.

Hoy 15:55

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el Centro de Educación Integral (CEI) N° 50 "San Juan Pablo II" pusieron en marcha un convenio marco de cooperación mutua para impulsar desarrollos tecnológicos destinados a mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

El acuerdo vincula el conocimiento académico y tecnológico de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT) con la experiencia pedagógica y territorial del CEI N° 50, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad visual.

La iniciativa contempla diferentes proyectos que buscan favorecer la autonomía de las personas ciegas o con baja visión, eliminar barreras de accesibilidad y generar nuevas herramientas para desenvolverse en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La UNSE y el CEI N° 50

Cuatro proyectos tecnológicos para promover la inclusión

Entre las principales iniciativas que ya se encuentran en marcha se destaca el desarrollo de una aplicación móvil accesible, diseñada especialmente para personas con discapacidad visual y adultos mayores. La herramienta busca facilitar el uso cotidiano de dispositivos inteligentes y se encuentra en su etapa final de desarrollo, próxima a publicarse de manera gratuita en la tienda Google Play Store.

Otro de los proyectos contempla la creación de un sistema tecnológico de orientación en espacios interiores, que permitirá a las personas ciegas ubicarse y desplazarse de manera autónoma dentro de edificios. En una primera etapa, funcionará como prototipo en las instalaciones del CEI N° 50, con la intención de extender posteriormente su implementación a distintos organismos públicos de la provincia.

El convenio también incluye capacitaciones en impresión 3D destinadas al personal docente de la institución. Estas instancias de formación brindarán herramientas para diseñar y fabricar materiales didácticos adaptados y recursos tiflotecnológicos.

Por último, se trabajará en la producción de cartelería en sistema Braille mediante impresión 3D, con señalética táctil e inclusiva en relieve. Estos elementos estarán destinados tanto a las instalaciones del CEI N° 50 como a organismos públicos y entidades privadas que busquen adaptar sus espacios y mejorar las condiciones de accesibilidad.

Educación pública y tecnología al servicio de la comunidad

Desde ambas instituciones destacaron la importancia de este trabajo interdisciplinario, que permite articular conocimientos universitarios con necesidades concretas de la comunidad.

La propuesta busca demostrar el potencial de la educación pública, la innovación y el desarrollo tecnológico cuando trabajan de manera conjunta para generar soluciones que tengan un impacto directo en la sociedad.