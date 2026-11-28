El dato más llamativo fue el cómodo resultado de la votación para el Gobierno, que consiguió 43 votos, seis más que los necesarios para imponer el proyecto.

Hoy 06:49

Por Fernando Laborda, en el diario La Nación

La reciente victoria parlamentaria del gobierno de Javier Milei llevó algo de tranquilidad a los mercados. Al menos ayer declinó la presión compradora sobre el dólar, al tiempo que el riesgo país, que había superado días atrás los 1100 puntos básicos, terminó la semana con un descenso hasta los 960 puntos.

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Además del avance del proyecto de ley de presupuesto 2027 y de la sanción de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que apunta a prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo, lo que más sorprendió fue la aprobación por parte del Senado de la iniciativa que suspendió las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). El dato más llamativo fue el cómodo resultado de la votación para el Gobierno, que consiguió 43 votos, seis más que los necesarios para imponer el proyecto, gracias al apoyo que La Libertad Avanza obtuvo de los senadores del radicalismo y de Pro, y de legisladores de bloques provinciales que responden a los gobernadores de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Córdoba, Salta y Misiones. Se trata de un resultado que autoriza a imaginar que el oficialismo no tendrá inconvenientes en sancionar definitivamente esta reforma electoral en la Cámara de Diputados durante las inminentes sesiones extraordinarias.

Desde un principio, se supo que el verdadero propósito del gobierno nacional para suspender las PASO no era el elevado costo económico del operativo electoral, sino claramente político. En una elección primaria, el oficialismo muy rara vez dirime una candidatura presidencial. Resultaría una anomalía que alguien intente disputarle una lucha interna a un presidente de la Nación que tiene la posibilidad de buscar su reelección. Así, los potenciales votantes de Milei podrían tener menores incentivos a participar y movilizarse, y el resultado de las PASO podría terminar mostrándolo más debilitado que en la realidad. Esa lectura de debilidad podría derivar en inestabilidad política y económica al día siguiente de esas elecciones primarias y generar un efecto dominó contra el Gobierno de cara a los comicios generales. Sin las PASO, el oficialismo mileísta evita correr ese riesgo.

Una segunda hipótesis sobre la conveniencia de suspender las PASO para el Gobierno es que se le quitaría al peronismo una herramienta para definir su candidato presidencial de una manera ordenada que termine garantizándole una propuesta unificada.

Aparece aquí una variable clave para la definición de las próximas elecciones presidenciales: la unidad o división del peronismo. Sin las PASO, la apuesta de Milei es que la principal fuerza opositora presente en las elecciones generales dos o más postulantes que dividan su voto. De ese modo, el oficialismo aspiraría a ganar las elecciones en la primera vuelta superando el 40% de los votos y obteniendo una ventaja de más de diez puntos sobre su rival más inmediato.

Nadie, sin embargo, está en condiciones de asegurar que esa apuesta del Gobierno sea del todo factible. Por empezar, nada le impide al peronismo ordenar su oferta electoral y presentar una única candidatura presidencial aunque no pueda recurrir a las PASO. Si bien el peronismo está absolutamente desacostumbrado a la democracia interna, nadie puede descartar una contienda como la que allá por 1988 enfrentó a Carlos Saúl Menem y Antonio Cafiero. Mucho menos que, en función de las encuestas, los líderes del peronismo, con Cristina Kirchner a la cabeza, terminen ungiendo a dedo entre cuatro paredes de San José 1111 a un candidato “por consenso”. Sea este Axel Kicillof, Sergio Massa o quien pueda surgir más adelante.

Hay quienes piensan que, con mayor o menor conflicto, el peronismo se las ingeniará para organizarse internamente y presentar una oferta electoral unificada. “Eso tiene que ver con que el propio electorado peronista les reclama a sus dirigentes una oferta unificada para que Milei no triunfe en la primera vuelta”, señala el consultor Lucas Romero, para quien “si ocurriese la rareza de que el peronismo no se organizara y fuera con dos candidatos, el propio electorado antimileísta resolvería el conflicto eligiendo a uno de esos dos postulantes, al que esté mejor posicionado, para evitar la victoria de Milei”.

Existe otra desventaja para el Gobierno con la suspensión de las PASO, que pasa por la posibilidad de que la oferta de candidatos presidenciales en la elección general se amplíe y eso termine dificultando la estrategia oficialista de buscar una polarización extrema que ayude a Milei a alcanzar los 45 puntos que le permitirían ser reelegido en la primera vuelta electoral. En un proceso eleccionario sin PASO, es lógico que terminen presentándose más fórmulas presidenciales porque desaparecería el filtro que constituyen las elecciones primarias. Claro que este hecho también podría jugar en contra de la oposición si la presencia de muchos candidatos opositores termina atomizándola.

Lo cierto es que la suspensión de las PASO no garantizaría en modo alguno un triunfo de Milei en un proceso electoral donde las preferencias de la ciudadanía terminarán ordenándose al final del camino hacia las urnas.

No obstante, hay algo que sí puede celebrar Milei, más allá del dulce sabor que le dejó el tan holgado como inesperado resultado de la votación favorable en el Senado. Ese motivo de festejo es que, desde un principio, el Gobierno buscó suspender las PASO para postergar el calendario electoral y así evitar que la economía quedase sometida desde el primer domingo de agosto hasta el tercer domingo de noviembre del próximo año a una incertidumbre muy difícil de manejar.

Si logra el acompañamiento de la Cámara de Diputados a su proyecto de reforma electoral, el Gobierno habrá logrado, de mínima, que la hipotética incertidumbre electoral se concentre entre octubre y noviembre de 2027 y no en los dos meses anteriores, y que de esa manera su efecto impacte lo menos posible en el escenario financiero y cambiario. Alejaría así el fantasma de la inestabilidad que tanto perjudicó al gobierno de Mauricio Macri luego de las PASO de agosto de 2019.