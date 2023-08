En imágenes: familiares y amigos despidieron con dolor a Mariano Caprarola

La familia tomó la decisión de no hacer velatorio. Su madre Fady, sus colegas Horacio Cabak, Benito Fernández y Fabián Medina Flores y sus allegados más íntimos le dieron el último adiós en el Jardín de Paz de Pilar.

Familiares y amigos íntimos despidieron este viernes a Mariano Caprarola. El especialista de moda tuvo su último adiós en Jardín de Paz ya que su entorno más cercano decidió que no hubiera velorio, de manera tal que sus restos fueron trasladados desde la cochería Zuccotti hasta el cementerio privado ubicado en Pilar.

Fue una ceremonia íntima y sentida, en la que sus seres queridos se agruparon bajo el apacible sol que abrigó pasado el mediodía esa zona de la provincia de Buenos Aires. Asistieron su madre Fady, sus compañeros en La Jaula de la Moda Horacio Cabak y Fabián Medina Flores, el diseñador Benito Fernández, el empresario Eduardo Constantini junto a su mujer Elina y la modelo y conductora Anamá Ferreyra, quienes junto a un reducido grupo de afectos despidieron los restos del panelista.

El sábado había cumplido 49 años y estaba internado en el Centro Medicus Azcuénaga desde el lunes para una cirugía programada en la que le extirparían unos cálculos renales dentro del cuadro de hipercalcemia que le había surgido a partir de una intervención estética que le había practicado el médico Aníbal Lotocki en 2010. Se descompensó durante la intervención y no pudieron reanimarlo: murió de un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardiaco.

El jueves por la noche, Santiago Sposato -cronista de LAM- salió en vivo desde el centro médico en el que falleció Caprarola y contó cómo habían sido sus últimas horas. “Nos contaba una persona que trabajaba con él que se levantó muy bien. Él a la mañana estaba perfecto, vino la familia, lo visitó, se retiraron del lugar por lo bien que lo vieron, y cuando se quedó solo con la médica ahí se descompensó y perdió la vida. No pudieron hacer nada”, informó el movilero.

De inmediato, Ángel de Brito -conductor del ciclo de espectáculos de América- contó que uno de los sobrinos de Caprarola fue quien se dio aviso al canal en el que trabajaba su tío, panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine). “Sus compañeros fueron a la clínica porque estaba desolado y no podían creerlo. A la mañana estaba perfecto, había hablado con los productores porque mañana (por este viernes) grababan por la mañana y les dijo ‘si no tengo ninguna molestia, hoy ya me dan el alta, descanso a la noche y mañana estoy grabando ahí’”, reprodujo el periodista que también se comunicó con el conductor del ciclo, Horacio Cabak, quien se mostró consternado por la noticia.

Mariano Caprarola contó en 2020 que 10 años antes se había realizado una intervención con Aníbal Lotocki, quien le inyectó metil metacrilato en los glúteos. Dicha sustancia, prohibida en grandes cantidades, le ocasionó serios problemas renales, al igual que en el caso de Silvina Luna, quien está internada desde mediados de junio por una complicación en su cuadro de salud: tiene una falla renal por una hipercalcemia que se produjo en su organismo, motivo por el cual necesita un trasplante de riñón.

Semanas atrás, el pasado 29 de junio, Mariano Caprarola había intercambiado mensajes con Ángel de Brito, quien los campartió en LAM, en los que contaba por qué había decidido no iniciar ninguna acción legal en contra de Lotocki. “En realidad es que no le hice ninguna demanda. Yo me operé, me salvé la vida y todo. No le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de puta y no tengo problema en ir a decírtelo. O sea, sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja, en hacerle la demanda, la verdad que ¿qué me iba a pagar? ¿Qué iba a hacer?. Yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más. Así que con Burlando decidimos no hacer nada y sí cuando me llamen hablar públicamente. Pero de hacerle (una demanda), no le hicimos nada y decidimos quemarlo en todos lados”, le contó el especialista de moda al conductor.