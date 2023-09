Jimena Barón reveló qué sacó de su alimentación y cómo cambió su cuerpo

Como es costumbre, la cantante utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y dejó una reflexión sobre un tema de salud que la preocupaba.

Jimena Barón siempre utiliza sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y esta no fue la excepción. La cantante aprovechó sus minutos libres para contarles un cambio rotundo que hizo en su alimentación y cómo le cambió el cuerpo a causa de ello.

“Y hoy, que la temática parece ser belleza, les voy a contar esto. Todos tenemos un talón de Aquiles y el mío es la sal. Ay, Jesús”, comenzó a detallar en sus historias de Instagram.

Tras ello, se sinceró: “Amo y como en exceso. No está para nada bueno para la salud ni estéticamente hablando, pues el cuerpo lleno de sal retiene mucha agua”. Es por eso que la actriz explicó que lleva una semana cocinando sin sal. “Pero sin llevarme el salero a la mesa como solía hacer y le seguía dando... Posta que me siento mejor”, explicó.

Y antes de cerrar, reveló que se dio cuenta de que luego de eliminar el exceso de sal de su alimentación, su cuerpo comenzó a cambiar. “Tengo un anillo que uso siempre, que no es de compromiso, ya que preguntan tanto, que ahora me baila y me queda grande”, detalló.

Ante esto, insistió: “Recomiendo probar aflojarle a la sal y comprobar los resultados ustedes mismas con algún anillo que tengan”.

Luego de ello, Jimena hizo una reflexión sobre la importancia de la alimentación: “Y ahora fuera de joda (porque la pasé bien, comí rico, y ya fue), pero qué bueno que mi cuerpo no se banque comer como el culo, porque no creo que esté nada bien comer como el culo”.

Además, agregó: “Pienso siempre en el morfi como la nafta que nos damos. Volví a la alimentación de siempre y ya me siento mejor. ¡Qué importante lo que uno come! ¡Cuídense! No es estético, es salud, es fuerza, es nutrición, es el bocho, es quererse y darse lo menor. Es funcionar bien”.