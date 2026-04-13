Secuestran más de 650 kilos de hojas de coca tras una persecución en la Ruta 34

La camioneta evadió un control en Pozo Hondo y fue interceptada por la Policía. Uno de los ocupantes tenía pedido de detención.

Hoy 08:59

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 34, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 26 de Pozo Hondo, donde efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial secuestraron más de 650 kilos de hojas de coca tras interceptar una camioneta que había evadido un control.

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El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban tareas preventivas, cuando advirtieron que una camioneta Toyota SW4 blanca, que circulaba en sentido norte-sur, desobedeció la señal de alto en el puesto vial. Ante esta situación, el personal inició un rápido accionar que permitió detener la marcha del vehículo metros más adelante.

Al proceder a la identificación de sus ocupantes, dos hombres de 20 y 31 años domiciliados en la ciudad de Orán, provincia de Salta, los efectivos detectaron la presencia de varios bolsones en el interior del rodado, lo que motivó una requisa más exhaustiva.

En el procedimiento intervinieron unidades especializadas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo del equipo K-9 —los canes “Lulu” y “Matty”— y un escáner portátil. Tras la inspección, se secuestraron 31 bultos que contenían hojas de coca, con un peso total de 650,300 kilogramos, descartándose la presencia de estupefacientes.

Durante las averiguaciones, se estableció además que uno de los ocupantes tenía un pedido de detención vigente por un hecho de robo calificado, requerido por la Justicia de la provincia de Salta.

Por disposición del fiscal federal interviniente, se procedió al secuestro de la carga, del vehículo y de los teléfonos celulares, mientras que ambos sujetos quedaron vinculados a la causa. En tanto, el individuo con requerimiento judicial fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, con el objetivo de determinar el origen y destino del cargamento, en el marco de una presunta infracción a la normativa vigente.