Primera Nacional: se juegan tres partidos del Reducido por el segundo ascenso

Chacarita vs. Temperley, Ferro vs. Agropecuario y Quilmes vs. Gimnasia de Mendoza son los cruces de este sábado.

Hoy 12:26 Ferro Carril Oeste visitará a Agropecuario de Carlos Casares, en la primera fase del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional. Además, juegan Chacarita vs. Temperley y Quilmes vs. Gimnasia de Mendoza. El encuentro entre el Verdolaga y el Sojero se jugará en la ciudad del centro-norte de la provincia de Buenos Aires desde las 18, con Directv Sports como pantalla y arbitraje de Pablo Giménez. Agropecuario fue protagonista en su zona y llegó con posibilidades de jugar la primera final, aunque el empate con Patronato en Paraná lo dejó afuera de esa carrera. Es por eso que tendrá la ventaja deportiva en esta fase. En el caso de Ferro, de andar irregular en la temporada, finalizó en el octavo lugar. La dirigencia local adelantó que no habrá lugar para los hinchas visitantes, a pesar de los rumores sobre la posibilidad de contar con una tribuna a disposición. Programación y links: 17.30 - Chacarita Juniors vs. Temperley - Link para ver el partido 18.00 - Agropecuario vs. Ferro - Link para ver el partido 21.30 - Quilmes vs. Gimnasia de Mendoza - Link para ver el partido

TAGS Primera Nacional