Derechos de garantía: lo que realmente te corresponde al comprar un producto

En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor establece derechos fundamentales sobre garantías, que están vigentes desde 1993. Es crucial que los consumidores conozcan lo que realmente les corresponde al adquirir un producto.

Hoy 06:12

En el ámbito de las garantías, cada consumidor en Argentina tiene derechos que a menudo son ignorados o malinterpretados. La Ley de Defensa del Consumidor, promulgada en 1993, establece que todos los productos nuevos deben contar con una garantía mínima de seis meses, lo que asegura que el consumidor esté protegido ante fallas o defectos.

Es importante destacar que, al adquirir un producto, el vendedor no puede negarse a ofrecer una garantía, ya que es un derecho inherentemente asociado a la compra. Muchos consumidores no conocen este derecho y se sienten desprotegidos cuando un producto adquirido presenta problemas.

Además, la garantía no solo cubre el cambio del producto en caso de fallas, sino que también incluye reparaciones gratuitas. Si el producto presenta un defecto, el consumidor tiene derecho a exigir la reparación del mismo sin costo adicional, siempre que se encuentre dentro del período de cobertura.

Un aspecto fundamental de la garantía es que el consumidor no debe pagar los costos de envío para el retorno del producto defectuoso. Esto está estipulado en la ley, y cualquier intento de cobrar al consumidor por este concepto es considerado ilegal.

En caso de que el vendedor no cumpla con la garantía, el consumidor tiene la posibilidad de realizar una denuncia ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Esta acción puede resultar en sanciones para el vendedor y garantizar que otros consumidores no enfrenten la misma situación.

Además, es crucial que los consumidores lean atentamente los términos y condiciones de la garantía, ya que algunas pueden incluir cláusulas que limitan los derechos. Ser consciente de estos detalles permite a los consumidores estar mejor preparados para defender sus derechos y exigir lo que les corresponde.

Por último, es recomendable que los consumidores mantengan un registro de todas las compras y garantías en caso de que necesiten hacer uso de ellas. Tener una documentación adecuada facilita el proceso y asegura que se respeten los derechos adquiridos al comprar un producto.