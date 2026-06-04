Anna Faris: "Por culpa de Scary Movie la gente ha pensado que no soy muy inteligente"

Anna Faris vuelve a Scary Movie 25 años después de que la saga la convirtiera, a su pesar, en una de las reinas de la comedia irreverente.

Hoy 07:15

La actriz estadounidense Anna Faris recordó su primera experiencia en Hollywood durante el rodaje de Scary Movie, película que marcó un punto de inflexión en su trayectoria profesional. En aquel momento, la intérprete atravesaba una etapa de incertidumbre y falta de experiencia en producciones de gran escala.

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“Estaba en el avión rumbo a mi primer rodaje en Hollywood pensando que no estaba preparada y que podían despedirme. No tenía representante y era una desconocida en un entorno nuevo. Cuando leí el guion, me sorprendí por completo: había escenas que me resultaban difíciles de imaginar realizando”, expresó.

Nacida en Baltimore en 1976, Faris había participado previamente en papeles menores, principalmente en producciones de bajo presupuesto. Su carrera cambió en el año 2000, cuando los hermanos Keenen, Shawn y Marlon Wayans la eligieron como protagonista de Scary Movie, una comedia que parodiaba el auge del cine de terror juvenil de finales de los años noventa.

El éxito de la película la posicionó a nivel internacional dentro del género de comedia. A más de dos décadas del estreno y tras su última participación en Scary Movie 4, la actriz se prepara para retomar el personaje de Cindy Campbell, con una mirada más madura y experiencia acumulada.

Anna Faris

Al recordar el rodaje de la primera entrega, Faris señaló que se sintió intimidada desde el inicio. “Había hecho principalmente teatro dramático y no tenía experiencia en comedia. El primer día fue especialmente difícil, no tenía claro cómo abordar las escenas y sentía que no estaba a la altura del proyecto”, explicó.

En relación con el impacto del film, indicó que definió su perfil profesional, aunque también limitó sus oportunidades en otros géneros. “Después del estreno, comencé a audicionar en Los Ángeles, pero la industria tendía a encasillarme en la comedia. El drama era el ámbito en el que me sentía más cómoda”, afirmó.

Sobre su personaje, Cindy Campbell, destacó que su principal característica es la sinceridad, incluso cuando puede resultar ingenua. Según explicó, esa cualidad fue clave para conectar con el público y consolidar al personaje como un ícono dentro de la comedia.

Respecto a su regreso a la franquicia, Faris manifestó que recibió la propuesta con sorpresa y entusiasmo. Durante años, existieron intentos de retomar la saga sin resultados concretos, hasta que finalmente se confirmó su participación en una nueva etapa del proyecto.

Consultada sobre la vigencia del humor de la saga, sostuvo que el enfoque de los hermanos Wayans se basa en una mirada amplia que incluye la sátira hacia distintos aspectos de la sociedad. En ese sentido, consideró que el estilo puede adaptarse a la actualidad, aunque algunos elementos de las primeras películas podrían requerir ajustes.

Finalmente, al referirse a sus momentos favoritos dentro de la saga, mencionó escenas compartidas con la actriz Regina Hall, con quien destacó haber desarrollado una fuerte conexión profesional a lo largo de las distintas entregas.