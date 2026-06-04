La ley china obliga a los hijos a cuidar a sus padres mayores

La ley en China sobre cuidado de padres obliga a los hijos adultos a visitar y atender a sus padres mayores de 60 años, garantizando su bienestar emocional y económico.

Hoy 05:13

En China, el cuidado de los padres se ha transformado de una expectativa cultural a una obligación legal. La ley en China sobre cuidado de padres establece que los hijos adultos deben visitar regularmente a sus padres mayores de 60 años y atender sus necesidades emocionales y económicas.

Esta medida fue incorporada en 2013 como una enmienda a la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Personas Mayores, aprobada por el National People’s Congress of China. Desde su implementación, esta norma ha sido un componente clave en la regulación de las relaciones intergeneracionales en un país que enfrenta un rápido envejecimiento poblacional.

La ley nació como respuesta a la transformación económica que experimentó China en las últimas décadas, donde millones de personas migraron de áreas rurales a grandes ciudades en busca de mejores oportunidades laborales. Esta movilidad, aunque beneficiosa en términos de ingresos, ha creado distancias físicas entre padres e hijos.

Adicionalmente, la política del hijo único ha llevado a que un solo hijo se haga cargo del bienestar de dos padres y cuatro abuelos, resultando en un aumento significativo de adultos mayores viviendo solos. Ante esta situación, el gobierno chino decidió reforzar un principio tradicional conocido como piedad filial, que enfatiza el respeto y cuidado de los padres en su vejez.

La legislación no especifica un número mínimo de visitas anuales, pero sí establece que los hijos deben mantener contacto frecuente y no ignorar las necesidades afectivas de sus padres. Esto implica un deber de apoyo económico cuando sea necesario, abarcando no solo el aspecto emocional, sino también la asistencia material.

En caso de incumplimiento, los adultos mayores pueden presentar demandas civiles ante los tribunales, donde jueces han ordenado a hijos cumplir con sus obligaciones de visita y manutención. Esta norma no busca penalizar automáticamente a quienes no visitan, sino formalizar una responsabilidad familiar histórica.

La ley en China sobre cuidado de padres se inscribe en un contexto más amplio de envejecimiento y presión demográfica, donde la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida han modificado la estructura demográfica del país. Así, la norma se convierte en parte de una estrategia para garantizar la protección social de millones de personas mayores, equilibrando modernidad y herencia cultural.