Emilia Mernes reveló el requisito que le hicieron cumplir para convertirse en la cantante de Rombai

La artista, que hoy brilla como solista, dio sus primeros pasos en la música de la mano de Fer Vázquez, con quien también mantuvo una relación amorosa.

Emilia Mernes llegó a Rombai en 2016, tras la renuncia de Camila Rajchman. Fer Vázquez le propuso hacer un casting luego de ver uno de sus videos en las redes sociales y el resultado fue más que positivo. Sin embargo, para firmar el contrato le hicieron cumplir un importante y excluyente requisito, al que la joven accedió para convertirse en la nueva estrella del grupo de cumbia pop.

Fue la mismísima intérprete quien detalló la situación durante una entrevista con Roberto Mtz. “Subí un cover a Instagram y me llamaron para hacer una prueba. Quedé con la condición de que me tenía que teñir de rubia, porque era la rubia de Rombai”, expresó.

Antes de dar por finalizado el relato sobre esa etapa de su vida, hizo una breve pero fulminante mención sobre el romance que vivió con su compañero, a quien no puede ni ver en figuritas. “Me puse de novia con el cantante. Comer donde se cag* no es lo más recomendado del mundo, no estuvo bueno. Me sacaron de la banda y cuando junté algo de plata empecé a trabajar en mi música”, concluyó. En la actualidad, Emilia es una artista consagrada, con varios hits bajo el brazo y un nuevo amor que se muestra incondicional con ella: el trapero Duki.

El comunicado con el que Rombai anunció la salida de Emilia Mernes

A principios de abril de 2018, la banda uruguaya comunicó que Emilia Mernes continuaría su camino en solitario.

“¡Hola Familia! Hoy arrancamos una nueva etapa. Fer y Emi van a seguir trabajando juntos pero no en la misma banda. Fue una decisión muy difícil pero se tomó para cuidar la relación. Rombai sigue con Fer y Emi está comenzando con su carrera como solista con Fer siendo parte de la producción musical. Queremos seguir luchando por nuestros sueños. Lo que más queremos es que nos apoyen y sigamos recibiendo el mismo amor de siempre. Los amamos”, escribieron en aquel entonces.

A los pocos meses, el grupo incorporó a la actriz colombiana Valeria Emiliani de 23 años y Megamy Bowles, oriunda de Bolivia, de 22 años. Los fanáticos se expresaron diciendo que todavía no estaban preparados para escuchar Rombai sin Emilia, y Vázquez no tardó en quedarse solo nuevamente.

