La Secretaría de Transporte recibirá a las compañías del sector, en medio de la puja por falta de financiamiento. Qué piden las cámaras.

El Gobierno convocó a las empresas de colectivos por la reducción de los servicios en el AMBA. La Secretaría de Transporte confirmó que se reunirá esta semana para intentar resolver la situación, aunque aún no está definido el día ni el horario.

Desde hace varios días que la frecuencia de los colectivos se redujo al 50% en CABA y el conurbano. El conflicto se desató luego de que el Gobierno anunciara un recorte de subsidios a las tarifas del transporte público a partir del 1° de enero de 2024.

Ante la incertidumbre de que nadie sabe cuánto costará viajar en colectivo y tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior de la Argentina, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) decidió llevar adelante esta medida por tiempo indeterminado.

“Las empresas no tienen el dinero suficiente para brindar el 100% el servicio. Es una situación que se viene dando hace unos días y se va agravando. Esto no es un lockout, sino que los costos se duplicaron y las tarifas no están actualizadas”, comentó un empresario del sector al respecto.

En ese sentido, niegan que se trate de una medida de fuerza sino que la situación responde al incremento de costos operativos por el aumento del combustible, ente otros factores. Reclaman que un aumento en el valor del boleto o mayores subsidios.

“No es una medida de fuerza. Se viene anunciando desde hace tiempo, la situación es que las empresas están haciendo lo que pueden”, afirmó el titular de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, José Troilo.