Jordania y Argelia se juegan una final anticipada en el Mundial por el grupo de Argentina

Ambos seleccionados vienen de perder en el debut y necesitan sumar de a tres para mantener vivo el sueño de llegar a los dieciseisavos de final.

Hoy 00:07

Jordania y Argelia se enfrentarán desde las 00.00 en el Estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan golpeados tras perder en el debut y buscarán su primera victoria en la Copa del Mundo para seguir con chances de avanzar a los dieciseisavos de final.

El encuentro tendrá un condimento especial: ambos equipos estarán atentos a lo que ocurra horas antes entre la Selección Argentina y Austria, los dos líderes de la zona tras la primera jornada.

Jordania viene de caer 3 a 1 ante Austria en su debut absoluto en una Copa del Mundo. El combinado asiático logró empatar transitoriamente el partido gracias a Ali Olwan, pero sobre el final los europeos marcaron la diferencia y se quedaron con la victoria.

Ahora, el equipo dirigido por Jamal Sellami buscará recuperarse ante un rival que también llega necesitado. Para Jordania, sumar de a tres será clave para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Argelia, por su parte, tuvo un estreno muy exigente ante la Selección Argentina y sufrió a un Lionel Messi estelar, que lideró el triunfo albiceleste por 3 a 0.

En ese partido, Messi volvió a escribir otra página histórica al convertirse en el máximo goleador de los Mundiales junto a Miroslav Klose. Ahora, el seleccionado africano deberá cambiar rápidamente la página si no quiere quedar al borde de la eliminación en la fase de grupos.

El equipo conducido por Vladimir Petkovic sabe que no tiene demasiado margen de error. Una derrota lo dejaría muy comprometido, mientras que una victoria lo volvería a meter de lleno en la pelea por avanzar.

La probable formación de Jordania

Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

El posible once de Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

Jordania vs. Argelia: hora, TV y datos del partido

Hora: 00.00

TV: D Sports

Estadio: Bahía de San Francisco

Competencia: segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026

Con ambos seleccionados obligados a reaccionar, Jordania y Argelia protagonizarán un cruce clave para definir quién mantiene sus aspiraciones mundialistas y quién queda contra las cuerdas en el Grupo J.