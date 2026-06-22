No se dio cuenta de que estaba en vivo: el exabrupto de Ariel Rodríguez en la previa de Argentina-Austria

El conductor del canal TyC Sports dijo una expresión vulgar al aire y fue tendencia en las redes. Luego pidió disculpas.

Hoy 15:42

La previa del partido entre la Selección argentina y Austria por el Mundial 2026 dejó un momento inesperado que rápidamente se convirtió en tendencia. El periodista Ariel Rodríguez, conductor de TyC Sports, quedó expuesto por un error técnico mientras mantenía una conversación con integrantes de la producción.

Todo ocurrió cuando la transmisión mostraba el color de los hinchas argentinos en las inmediaciones del estadio. En ese instante, el micrófono del conductor quedó abierto y captó una frase que no estaba destinada a salir al aire.

"Tus grandotes que te gustan, en este Mundial de mier...", se escuchó decir a Rodríguez entre risas, en lo que parecía ser una broma futbolera dirigida a uno de sus compañeros.

El exabrupto sorprendió a quienes seguían la transmisión y obligó al canal a corregir rápidamente el inconveniente con el audio. Sin embargo, el episodio ya había sido captado por los televidentes.

Lejos de generar polémica, el blooper fue tomado con humor por los usuarios de las redes sociales. En X, antes Twitter, se multiplicaron los memes y los comentarios sobre la situación, destacando el clima distendido y la complicidad que existe entre los integrantes del equipo periodístico.

Tras lo sucedido, el periodista realizó un posteo explicando lo sucedido y pidiendo disculpas.